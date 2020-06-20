Валаам открылся для туристских групп

Глава Карелии в новом распоряжении разрешил туристам посещать Валаам.
С 20 июня по 15 июля разрешается посещение части парка "Валаамский архипелаг" организованным туристским группам, написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".
"Часть изменений касается сферы туризма. Так, мы увеличиваем с 10 до 20 человек численность групп, для которых можно проводить экскурсии на открытом воздухе. Требование социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты сохраняется", – отметил губернатор.
Ранее глава Карелии пригласил Путина посетить новые объекты Валаамского монастыря.
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