Валаам открылся для туристских групп

Глава Карелии в новом распоряжении разрешил туристам посещать Валаам.

С 20 июня по 15 июля разрешается посещение части парка "Валаамский архипелаг" организованным туристским группам, написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

"Часть изменений касается сферы туризма. Так, мы увеличиваем с 10 до 20 человек численность групп, для которых можно проводить экскурсии на открытом воздухе. Требование социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты сохраняется", – отметил губернатор.

Ранее глава Карелии пригласил Путина посетить новые объекты Валаамского монастыря.