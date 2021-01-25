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"Валенки-шептуны" научились делать в социальном центре Карелии

Новости. Общество
18:00, 26 Января 2021
фото: © ГБУ СО "КЦСОН РК"
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Подопечные отделения социальной реабилитации в Питкяранте изготовили сувенирные валенки, которые считаются оберегом для дома.

В Питкяранском подразделении Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии прошли матер-классы по изготовлению "Валенков-шептунов". Подопечные отделения социальной реабилитации познакомились с удивительной техникой валяния из шерсти – мокрый фелтинг. Фелтинг – это работа с натуральной непряденой шерстью. Техника позволяет создавать эксклюзивные поделки – сувениры, украшения, игрушки, пишут в паблике Центра.

"Занятия фелтингом развивают у получателей социальных услуг художественный вкус, мелкую моторику рук, координацию движений, стимулируют мозговую деятельность, формируют сенсорное восприятие, умение творчески мыслить, воображение, а также учат концентрироваться. Кроме того, валяние из шерсти оказывает удивительный успокоительный эффект как на ребёнка, так и на взрослого человека", – считают специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.

Ранее пожилые подопечные Пряжинского отделения социального обслуживания на дому приняли участие в благотворительной акции "Добрый день".

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