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Валентина Пивненко: «Благодаря прививке, переношу болезнь в легкой форме, никаких симптомов нет»

Новости. Общество
12:27, 23 Июня 2021
фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Заболевшая коронавирусом депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко рассказала о своем самочувствии.

В интернете накануне появилась информация о том, что депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко заболела COVID-19. Мы связались с Валентиной Николаевной, чтобы узнать о ее самочувствии.

Валентина Пивненко рассказала, что чувствует себя хорошо, и у нее нет никаких симптомов заболевания.

«15 июня я приехала из Петрозаводска в Москву, чтобы участвовать в работе Госдумы, и у нас, как обычно, взяли тесты. Оказалось, что у меня положительная проба на COVID-19, хотя я не чувствовала абсолютно никаких признаков болезни, — поделилась Валентина Пивненко. — Конечно, я сразу ушла на карантин. Ко мне пришла врач, посмотрела, сказала для профилактики пить арбидол и витамины. Повторный тест также показал, что у меня коронавирус».

Как пояснила Валентина Пивненко, у нее и сейчас нет никаких симптомов заболевания, и она уверена, что болезнь проходит легко, благодаря вакцинации.

«Прививку Спутником я сделала 25 января первым компонентом и 10 февраля — вторым. Поскольку у меня много контактов, я веду постоянный прием жителей, каждую неделю по две ночи провожу в поезде, — решила, что надо вакцинироваться, и ничуть не жалею. Думаю, что именно благодаря прививке, моя болезнь проходит в легкой форме, без симптомов. И я всем советую привиться. Да, это дело добровольное, но добровольность должна быть обдуманной. Потому что, посмотрите, сколько трагедий вокруг из-за этой болезни…».

Валентина Пивненко рассказала, что продолжает работать удаленно.

«Вчера было совещание по ВКС Баренц-региона, я тоже подключалась к нему дистанционно.  Провожу консультации, с документами работаю. Вчера звонил Артур Олегович Парфенчиков, обсуждали газификацию Приладожья, Питкярантского района. Так что все, как обычно, только из дома».

По словам Валентины Пивненко, ей сейчас помогают родственники. Внук, который учится в Москве и недавно получил диплом, — приносит продукты и все необходимое.

«На 11 день заболевания, то есть 25 или 26 июня мне сделают анализы и КТ, снова возьмут пробу. Надеюсь, что после этого уже выпишут с карантина, и я смогу выходить из дома. Сразу же приеду в Петрозаводск, где запланированы встречи и прием граждан».

Главный терапевт Минздрава Карелии Наталья Везикова в разговоре с нашим корреспондентом пояснила, что Валентина Пивненко прошла вакцинацию, обезопасив себя от тяжелого течения болезни, и поэтому заболевание проходит в легкой форме.

«Валентина Николаевна находится под наблюдением врача. Состояние стабильное. Тревожных симптомов нет. Очень хорошо, что она сделала прививку. Мы всем советуем вакцинацию, так как это единственный способ остановить эпидемию и обезопасить себя, и других людей», — сказала Наталья Везикова. 

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Комментарии

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юнипер95
2021-06-23 12:35:09
шла бы в обычную поликлинику, посидела бы в очереди, потом чтобы тебя послали куда надо, чтоб ты на своей шкуре почувствовала, что вы с медициной сделали.
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