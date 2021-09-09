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Валентина Пивненко: «День лесника для Карелии – стратегический праздник»

Новости. Общество
08:20, 16 Сентября 2021

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В рамках рабочей поездки в Сортавалу депутат Госдумы посетила градообразующее предприятие - «Сортавальский лесозавод» и встретилась с коллективом и руководством завода.

Заместитель генерального директора Антон Семёнов рассказал Валентине Пивненко, что завод существует с 2013 года, и за это время прошел трансформацию от цеха по распиловке сырья до крупного предприятия, нацеленного на глубокую обработку древесины с замкнутым циклом производства. На территории завода реализовывается крупный инвестпроект по производству сухих обрезных пиломатериалов. Предприятие работает на экспорт практически по всему миру. Также в компании уделяется особое внимание социальному партнерству, участию в благотворительных программах, поддержке местных инициатив.

День лесника традиционно отмечают в третье воскресенье сентября.  В канун профессионального праздника депутат Госдумы обратилась к работникам отрасли.

«Карелия – лесная республика. Очень много жителей нашего региона заняты в этой отрасли, поэтому этот праздник – стратегический для всех наших жителей. И очень важно, что подобные лесоперерабатывающие предприятия решают многие социальные проблемы того района, где расположены. Лесную отрасль федеральный центр всегда поддерживал и продолжит поддерживать», - отметила Валентина Пивненко.

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-09-16 10:01:28
стратегический
( гр. stratigikos)
1) относящийся к стратегии, связанный со стратегией;
2) имеющий военное значение; имеющий значение с точки зрения общих целей войны; относящийся к крупным, самостоятельно действующим войсковым соединениям или армии в целом;
3) перен. существенный, важный для достижения общих генеральных целей на каком-л, этапе политической, революционной борьбы.
Vel
2021-09-16 09:53:37
Кандидатов ссаной тряпкой не отогнать от корыта. Хавки надо поменьше и попроще.
Кинокритик
2021-09-16 09:53:11
либерда опять в бессильной злобе. Щас колготочник офф опять начнет стрелки на лдпр переводить :)
amez
2021-09-16 09:52:39
Стратегической рабочий месячник завершается, уфф... Впереди четыре года напряжённого стратегического отдыха на благо народа :)
David.
2021-09-16 09:48:10
Держись бабуля, ещё пару дней и можно напокой!
Изя
2021-09-16 09:52:35
David., т.е того,умирать ???)) :)
Изя
2021-09-16 09:13:19
" Наш пострел везде успел "
Ну не может человек в 74 года нормально работать , НЕ МОЖЕТ)))
ua1nan
2021-09-16 09:37:51
Ну не может человек в 74 года нормально работать , НЕ МОЖЕТ)))
Таки знаете ли Изя:
Всё может быть и быть всё может,
Но лишь того не может быть,
Чего и вовсе быть не может,
И то за деньги может быть.
Изя
2021-09-16 09:50:38
ua1nan, а я говорю- не может ))) В эти годы на печке с дедом надо лежать )))
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