Валентина Пивненко: «День лесника для Карелии – стратегический праздник»

В рамках рабочей поездки в Сортавалу депутат Госдумы посетила градообразующее предприятие - «Сортавальский лесозавод» и встретилась с коллективом и руководством завода.

Заместитель генерального директора Антон Семёнов рассказал Валентине Пивненко, что завод существует с 2013 года, и за это время прошел трансформацию от цеха по распиловке сырья до крупного предприятия, нацеленного на глубокую обработку древесины с замкнутым циклом производства. На территории завода реализовывается крупный инвестпроект по производству сухих обрезных пиломатериалов. Предприятие работает на экспорт практически по всему миру. Также в компании уделяется особое внимание социальному партнерству, участию в благотворительных программах, поддержке местных инициатив.

День лесника традиционно отмечают в третье воскресенье сентября. В канун профессионального праздника депутат Госдумы обратилась к работникам отрасли.

«Карелия – лесная республика. Очень много жителей нашего региона заняты в этой отрасли, поэтому этот праздник – стратегический для всех наших жителей. И очень важно, что подобные лесоперерабатывающие предприятия решают многие социальные проблемы того района, где расположены. Лесную отрасль федеральный центр всегда поддерживал и продолжит поддерживать», - отметила Валентина Пивненко.