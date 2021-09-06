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Валентина Пивненко: «Этот тяжелый год показал, насколько важна роль добровольцев»

Новости. Общество
14:18, 07 Сентября 2021

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На базе автотранспортного техникума в Петрозаводске открылся республиканский центр добровольчества «Мосты добра».

И здесь уже кипит работа — на одной из двух площадок центра опытные волонтеры учатся учить молодые кадры — есть идея организовать подобную просветительскую работу, начиная со школы. На другой площадке — студенты образовательных учреждений, у которых уже есть некий опыт.  На встречу к добровольцам пришла депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Этот тяжелый год показал, насколько важна роль добровольцев, которые помогали во время ковида, при тушении лесных пожаров. Эти новые обстоятельства, пожалуй, послужили импульсом, чтобы объединиться неравнодушным людям и помогать другим. Центр был необходим, я уверена, что он будет развиваться. И для этого нужно и можно использовать все ресурсы — и республиканские, и федеральные — для обучения, методической и даже финансовой поддержки. Думаю, что федеральная программа поддержки волонтерского движения будет определена при составлении бюджета на предстоящий трехлетний период. Это, конечно, будет и грантовая поддержка», — отметила Валентина Пивненко.

На встрече с депутатом Госдумы студенты поинтересовались — можно ли включить период волонтерской работы в трудовой стаж, особенно это касается тех волонтеров, которые немало времени отдали в «красных зонах» больниц во время эпидемии. Валентина Пивненко рассказала, что с этим вопросом к ней уже обращались волонтеры-медики, и это, действительно, важная тема. Но пока такого закона нет. «Если будут еще подобные инициативы — от вас, от моих коллег в Госдуме, законодательная инициатива появится.» — сказала Валентина Пивненко.

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Комментарии

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petronik
2021-09-07 19:06:18
Бабки опять ее выберут на очередной /пятый/ срок?
Off
2021-09-07 18:26:57
Баба Валя опять без маски и заражает электорат.... вирусом "пжив". :)
Изя
2021-09-07 18:44:11
Off, санитарное дело надо заводить и в суд )))) :)
Leopol'd
2021-09-07 18:16:56
Я правильно понимаю статью?
Депутат Пивненко подтвердила несостоятельность действующего руководства, которое не только не развило, но и угробило систему лесоохраны. Именно поэтому они будут развивать волонтерство, но в советском варианте. Брать на патриотизм, ответственность и пр. Но не обучать и обеспечивать материальной базой.
И именно поэтому она хочет, чтобы мы опять проголосовали за неё!
Вася
2021-09-07 16:39:10
Эта женщина нуждается в нашей с Вами помощи ..
Изя
2021-09-07 16:17:35
Скорее бы выборы прошли , да и забыть про эти неприяные личности )))) :)
Вася
2021-09-07 16:00:43
Большое спасибо! Очень интересно. Здоровья вам!
Вася
2021-09-07 15:30:05
что сравнивать с папуа там нет зимы
karelets
2021-09-07 15:47:44
Вася, подменяешь оффа на передержке ? :)
Вася
2021-09-07 15:23:39
Вопрос только зачем она если жрать не чего.
Кеша
2021-09-07 15:29:04
Вася, +++++ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Вася
2021-09-07 15:21:47
Ну вот хоть где-то устойчивость,стабильность намечается!!!
User
2021-09-07 15:12:03
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем много он принёс проблем.
Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт;
И я верю, через год - дружно скажет наш народ:
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем много он принёс проблем.
Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт;
И я верю, через год - дружно скажет наш народ:
...
и далее по тексту.
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