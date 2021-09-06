На базе автотранспортного техникума в Петрозаводске открылся республиканский центр добровольчества «Мосты добра».

И здесь уже кипит работа — на одной из двух площадок центра опытные волонтеры учатся учить молодые кадры — есть идея организовать подобную просветительскую работу, начиная со школы. На другой площадке — студенты образовательных учреждений, у которых уже есть некий опыт. На встречу к добровольцам пришла депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Этот тяжелый год показал, насколько важна роль добровольцев, которые помогали во время ковида, при тушении лесных пожаров. Эти новые обстоятельства, пожалуй, послужили импульсом, чтобы объединиться неравнодушным людям и помогать другим. Центр был необходим, я уверена, что он будет развиваться. И для этого нужно и можно использовать все ресурсы — и республиканские, и федеральные — для обучения, методической и даже финансовой поддержки. Думаю, что федеральная программа поддержки волонтерского движения будет определена при составлении бюджета на предстоящий трехлетний период. Это, конечно, будет и грантовая поддержка», — отметила Валентина Пивненко.

На встрече с депутатом Госдумы студенты поинтересовались — можно ли включить период волонтерской работы в трудовой стаж, особенно это касается тех волонтеров, которые немало времени отдали в «красных зонах» больниц во время эпидемии. Валентина Пивненко рассказала, что с этим вопросом к ней уже обращались волонтеры-медики, и это, действительно, важная тема. Но пока такого закона нет. «Если будут еще подобные инициативы — от вас, от моих коллег в Госдуме, законодательная инициатива появится.» — сказала Валентина Пивненко.