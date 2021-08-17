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Валентина Пивненко: «Хлеб — продукт стратегический»

Новости. Общество
17:55, 19 Августа 2021

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Продолжается поездка депутата Госдумы по северным районам Карелии.

Сегодня Валентина Пивненко работает в Лоухском районе. В рамках визита встреча на хлебозаводе компании «Каравай».

Предприятие в ноябре прошлого года приобрело современную итальянскую печь для кондитерских изделий. Теперь, поделилась зав. производством Светлана Жадан, хлебозавод стал выпускать гораздо больше видов продукции. Оборудование автоматизировано, что сильно облегчает труд пекаря.

Председатель совета Лоухского районного потребительского общества Лидия Сергеева рассказала Валентине Пивненко, что ежемесячно выпускается продукции более, чем на три миллиона рублей. На предприятии сохранены все традиции, по которым и раньше выпускались хлебобулочные изделия. Техническое переоснащение проходит здесь регулярно. Продукция реализуется в Лоухском районе, осваиваются и новые рынки.

— Пытаемся освоить дополнительные рынки сбыта — сейчас работаем с Мурманской областью. На сегодня есть договоренность по сбыту нашей сухарной продукции. Поэтому думаю, что будем увеличивать объемы производства. И если потребуется, создадим дополнительные рабочие места. Обучать будем здесь же, — сказала Лидия Сергеева.

«Я здесь не первый раз и вижу, что здесь постоянно что-то меняется в лучшую сторону. Продукция совершенствуется, ассортимент расширяется. Здесь, по сути, все те вкуснейшие виды, которые есть на столичных прилавках — вот это все в Лоухах! И самое ценное, на мой взгляд, это то, что коллектив творческий и предлагает все время новые рецепты. Для нас в Карелии важно, что хлебозавод сам обеспечивает каждый уголок Лоухского района хлебом и другой продукцией. Удивительно и ценно, что здесь сохранены дровяные печи, на которых выпекают хлеб. Какие бы мы продукты не пробовали, а стратегический продукт — хлеб. И здесь он изумительный, — отметила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Также Валентина Пивненко сказала, что Лоухский хлебозавод — пример многим другим предприятиям, ведь самое главное, что коллектив работает для людей. Таких нужно поддерживать, поощрять и помогать им в развитии.

В рамках рабочей поездки депутат посетит Лоухское ДРСУ, компанию «Ремстройреконструкция», местный Дом культуры и общеобразовательную школу.

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Комментарии

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User
2021-08-19 18:43:30
"Хлеб - всему голова!" - сказала депутат-очевидность с целью усидеть в кресле.
Самуил
2021-08-19 18:31:56
"...Сегодня Валентина Пивненко работает в Лоухском районе..." Спозаранку, в поте лица, не жалея сил... Ну как, как быть Карелии да без такой бабули?? Кто ещё будет вот так "поддерживать, поощрять и помогать в развитии"?
Саныч
2021-08-19 20:09:31
Самуил, как ты не понимаешь. Если не бабуля, то придут солдаты НАТО!
Гость
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