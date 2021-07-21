Реклама
Прислать новость
В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации 10
21.07.2021 21:32
Две пассажирки пострадали после столкновения автомобилей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 09:30
Заместитель главы Минприроды Карелии: «Сегодня просто идти навстречу огню нельзя» (ВИДЕО) 3
Сегодня 07:15
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц 15
Сегодня 12:12

Валентина Пивненко: Организация водоснабжения в Янишполе – пример для поселений Карелии

Новости. Общество
15:25, 22 Июля 2021

Действующий депутат ГосДумы от Карелии Валентина Пивненко в среду с рабочим визитом побывала в Янишполе и приняла участие в знаковом для Кондопожского района событии.

Систему горячего водоснабжения села Янишполе перевели на всесезонный режим. Теперь горячая вода в домах жителей поселка, в местных социальных учреждениях будет идти круглый год. Это стало возможным благодаря реконструкции котельной в рамках  инвестиционной программы модернизации производства Кондопожского ММП ЖКХ. Стоимость работ составила порядка 300 тысяч рублей.

Руководитель предприятия Павел Гармаш пояснил, что профилактическое отключение горячего водоснабжения по времени составит меньший срок, чем в Петрозаводске. Это одна неделя в летний период. До реконструкции горячая вода в Янишпольском сельском поселении поставлялась только в отопительный сезон. Модернизация котельной также позволит повысить энергоэффективность объекта теплоснабжения.

Валентина Пивненко посетила и две новые скважины водозабора. Теперь из кранов  жителей течет чистая вода из глубины 100 метров. Депутат Госдумы попробовала воду, её впечатление: «Холодная, прозрачная, чистая».

Местные жители долгое время жаловались на качество питьевой воды, были и предписания Роспотребнадзора о несоответствии воды СанПинам. Вода, которая имеет высокие параметры по цветности, окисляемости,  содержанию железа, забиралась из реки Суна. В рамках инвестиционной программы пробурили две артезианские скважины, стоимость работ составила более 3-х  миллионов рублей. Согласно санитарно-эпидемиологической  экспертизе Северо-Западного научного центра гигиены общественного здоровья, вода из скважин соответствует установленным всем санитарным требованиям.

«Устойчивое горячее водоснабжение и чистая вода, в качестве которой я убедилась лично -  это результат грамотного взаимодействия муниципального предприятия и районной власти. Такая работа – пример для всех поселений Карелии. Есть чему здесь поучиться и у кого перенять опыт», - отметила Валентина Пивненко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

Сегодня 10:50
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Осторожно, стреляет! 5
Сегодня 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 12
19.07.2021 16:38
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 5
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»