Валентина Пивненко: Организация водоснабжения в Янишполе – пример для поселений Карелии

Действующий депутат ГосДумы от Карелии Валентина Пивненко в среду с рабочим визитом побывала в Янишполе и приняла участие в знаковом для Кондопожского района событии.

Систему горячего водоснабжения села Янишполе перевели на всесезонный режим. Теперь горячая вода в домах жителей поселка, в местных социальных учреждениях будет идти круглый год. Это стало возможным благодаря реконструкции котельной в рамках инвестиционной программы модернизации производства Кондопожского ММП ЖКХ. Стоимость работ составила порядка 300 тысяч рублей.

Руководитель предприятия Павел Гармаш пояснил, что профилактическое отключение горячего водоснабжения по времени составит меньший срок, чем в Петрозаводске. Это одна неделя в летний период. До реконструкции горячая вода в Янишпольском сельском поселении поставлялась только в отопительный сезон. Модернизация котельной также позволит повысить энергоэффективность объекта теплоснабжения.



Валентина Пивненко посетила и две новые скважины водозабора. Теперь из кранов жителей течет чистая вода из глубины 100 метров. Депутат Госдумы попробовала воду, её впечатление: «Холодная, прозрачная, чистая».

Местные жители долгое время жаловались на качество питьевой воды, были и предписания Роспотребнадзора о несоответствии воды СанПинам. Вода, которая имеет высокие параметры по цветности, окисляемости, содержанию железа, забиралась из реки Суна. В рамках инвестиционной программы пробурили две артезианские скважины, стоимость работ составила более 3-х миллионов рублей. Согласно санитарно-эпидемиологической экспертизе Северо-Западного научного центра гигиены общественного здоровья, вода из скважин соответствует установленным всем санитарным требованиям.

«Устойчивое горячее водоснабжение и чистая вода, в качестве которой я убедилась лично - это результат грамотного взаимодействия муниципального предприятия и районной власти. Такая работа – пример для всех поселений Карелии. Есть чему здесь поучиться и у кого перенять опыт», - отметила Валентина Пивненко.