Валентина Пивненко: Парк «Рускеала» – это одна из жемчужин Карелии, а Ruskeala Symphony –неповторимая «оправа» этого уникального места

В горном парке Рускеала в пятый раз прошел музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. В течение двух дней гости слушали концерты в формате опен-эйр.

Музыканты выступили на нескольких площадках горного парка - в Итальянском карьере, на плавучей сцене в акватории мраморного каньона, на железнодорожной платформе.

Гостей и участников приветствовали глава Карелии Артур Парфенчиков и депутат Государственной Думы Валентина Пивненко.

«Могу с уверенностью сказать, что горный парк «Рускеала» – это одна из жемчужин Карелии, а Ruskeala Symphony – неповторимая оправа для этого уникального места. Здесь можно любоваться, слушать и восхищаться. Мы можем гордиться тем, что в нашей республике есть такой прекрасный парк и такое грандиозное событие, которое здесь проходит ежегодно. «Рускеала» - пример природных красот, самобытности и уникальности Карелии. Хочу в этот день вспомнить основателя и вдохновителя этого места Александра Борисовича Артемьева, благодаря которому и появился этот туристический комплекс. Он рано ушел из жизни, но его большие планы по развитию парка воплощаются, а «Рускеала» стала местом притяжения людей», - сказала депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко.