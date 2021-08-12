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Валентина Пивненко: Парк «Рускеала» – это одна из жемчужин Карелии, а Ruskeala Symphony –неповторимая «оправа» этого уникального места

Новости. Общество
07:25, 16 Августа 2021
фото: Сергей Соловьев

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В горном парке Рускеала в пятый раз прошел музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. В течение двух дней гости слушали концерты в формате опен-эйр.

Музыканты выступили на нескольких площадках горного парка - в Итальянском карьере, на плавучей сцене в акватории мраморного каньона, на железнодорожной платформе.

Гостей и участников приветствовали глава Карелии Артур Парфенчиков и депутат Государственной Думы Валентина Пивненко.

«Могу с уверенностью сказать, что горный парк «Рускеала» – это одна из жемчужин Карелии, а Ruskeala Symphony – неповторимая   оправа для этого уникального места. Здесь можно любоваться, слушать и восхищаться.  Мы можем гордиться тем, что в нашей республике есть такой прекрасный парк и такое грандиозное событие, которое здесь проходит ежегодно. «Рускеала» - пример природных красот, самобытности и уникальности Карелии. Хочу в этот день вспомнить основателя и вдохновителя этого места Александра Борисовича Артемьева, благодаря которому и появился этот туристический  комплекс. Он рано ушел из жизни, но его большие планы по развитию парка воплощаются, а «Рускеала» стала местом притяжения людей», - сказала депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко.

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Комментарии

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sergo
2021-08-16 10:52:48
С логической точки зрения, все в точности до наоборот. Фестиваль это жемчужина. А парк это оправа.
User
2021-08-16 10:51:20
Вроде фестиваль музыкальный, а хедлайнером опять дуэт пенсионерка и менеджер по продажам.
Изя
2021-08-16 10:56:43
User , " Сладкая парочка " . Ещё не так раскорячишься , чтобы в :) кресле усидеть . :)
Вася
2021-08-16 10:38:16
Успешные люди, что в этом плохого
Zim
2021-08-16 09:24:48
Что, теперь в «каждой бочке затычка»? Голоса тех, кого кое кто считает «чурками неумытыми» понадобились?
Жорж
2021-08-16 09:39:33
Zim, месяц перед выборами мозги позосорять людям и пять лет потом ничего не делать .
Сеня
2021-08-16 08:35:02
Хм. да и надоела .
David.
2021-08-16 08:04:14
Ковиду радуетесь?
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