Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии

По официальным данным Центральной избирательной комиссии, Валентина Пивненко возглавила список по Карельскому одномандатному округу по результатам обработки 100% бюллетеней.

Валентина Пивненко, избирающаяся в Госдуму по Карельскому одномандатному округу, набрала 27,69% голосов. Эти данные приводит ЦИК по результатам обработки 100% бюллетеней.

Среди одномандатников Эмилия Слабунова набирает 14,79% голосов, Евгений Ульянов — 13,11%, Виктор Степанов — 12,86%, Александр Чаженгин — 6,21%, Александр Паккуев - 5,25%, Владимир Кванин - 5,03%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

По результатам обработки 100% бюллетеней в Карелии приняли участие в выборах 39,72% избирателей.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦИК, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.