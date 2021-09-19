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Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии

Новости. Политика
12:18, 20 Сентября 2021
фото: © ИА Республика

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По официальным данным Центральной избирательной комиссии, Валентина Пивненко возглавила список по Карельскому одномандатному округу по результатам обработки 100% бюллетеней.

Валентина Пивненко, избирающаяся в Госдуму по Карельскому одномандатному округу, набрала 27,69% голосов. Эти данные приводит ЦИК по результатам обработки 100% бюллетеней.

Среди одномандатников Эмилия Слабунова набирает 14,79% голосов, Евгений Ульянов — 13,11%, Виктор Степанов — 12,86%, Александр Чаженгин — 6,21%, Александр Паккуев - 5,25%, Владимир Кванин - 5,03%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

По результатам обработки 100% бюллетеней в Карелии приняли участие в выборах 39,72% избирателей.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦИК, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.

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Комментарии

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Игорь Иванов
2021-09-20 14:21:41
Не зря бабушка последние месяцы по карельским деревням моталась - нашла-таки сочувствующих старушек
Вася
2021-09-20 13:55:41
Тута короче одна знакомая на обнуление сходила,и маму сводила свою,а тока недавно узнала что теперь ей пенсия через пять лет,ржу,не могу,она думала что пенсионный возраст поднимают украинцам.
Честный старый человек
2021-09-20 13:53:15
Ну что ж, всё же затолкали в Думу, респект!?!
А вдруг старая бабушка,не дай Бог, уйдёт от нас? Тогда следующая Эмилия Слабунова , займёт место в Думе? Как решается вот такие вопросы? Просто интересно!?!
User
2021-09-20 13:38:55
Наконец-то ЦИрК "уехал"! Клоуны, как водится, остались.
Vel
2021-09-20 13:18:28
А че,элегантно победили, хотя многим не верится(как и мне). Даже им к плану "Б" не пришлось переходить. Красавцы.
NEZITIC
2021-09-20 12:30:33
Отлично, поздравляю! Слабуновой привет! И Ульянову тоже. Пролетели со своим враньем как фанера
karelets
2021-09-20 12:26:56
Поздравляю с заслуженной победой.
Изя
2021-09-20 12:33:36
karelets, типа переобулся в воздуха )))
Скорбим по этому инцеденту ((((
Гость
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