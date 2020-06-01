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Валентина Пивненко: Работа госкомиссии по Карелии придала необходимый импульс развитию региона

Новости. Общество
16:22, 01 Июня 2020
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко оценила деятельность государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

Деятельность государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики придала импульс, необходимый для развития региона по разным направлениям – от экономики и здравоохранения до спорта и культуры, сообщила сегодня журналистам РИА Новости парламентарий.

Валентина Пивненко напомнила, что Государственная комиссия была образована указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития республики, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства. 

Комиссию возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В работе комиссии задействованы органы государственной власти Карелии, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных компаний и корпораций, а также организаций разных форм собственности. 

"Карелии по-настоящему повезло в том плане, что республике уделяется такое большое внимание со стороны президента нашей страны и государственной комиссии, которая была создана по его указу. Задачей этой комиссии было сделать все возможное, чтобы потенциал республики: природный, экономический, интеллектуальный - был бы активно направлен на развитие республики, на обеспечение благополучия ее населения",- сказала РИА Новости Пивненко. 

Депутат Госдумы перечислила основные результаты, которых удалось добиться к юбилею республики. Среди них – возобновление авиасообщения и строительство современного аэропорта, развитие Онежского судостроительно-судоремонтного завода, который сейчас имеет заказы на пять лет вперед, и "Петрозаводскмаша", получающего новые заказы под эгидой "Росатома".

Сейчас Карелия становится привлекательной для крупного бизнеса, отметила
Пивненко. Она, в частности, выделила проект по развитию Сегежского
целлюлозно-бумажного комбината, реализуемого АФК "Система" при поддержке госкомиссии.

"Там установлена новая бумагоделательная машина, уникальная по своим параметрам", - добавила депутат. "Хороший потенциал для развития имеет горнорудный комбинат "Карельский окатыш" компании "Северсталь" в районе Костомукши", - сказала Пивненко. 

В настоящее время в Госдуме завершается работа над законопроектом о поддержке предпринимательства в Арктике, где будут отмечены все арктические районы Российской Федерации, а три карельских города: Костомукша, Калевала и Сегежа - законодательно попадут в Арктическую зону. "Это позволит интенсивно развивать в них предпринимательство", - пояснила Пивненко. 

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Комментарии

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родитель
2020-06-01 20:05:20
Уже столько импульсов было, что со счёта сбились, а положение по всем фронтам всё хуже. Может, самим импульсантам на пенсию пора? Отработанный пар, да и то всё больше уходит в гудок.
Гостья
2020-06-01 19:54:58
Да ужжж! 65-ые в рейтинге.
User
2020-06-01 19:18:21
Лучше бы она не вылезала! Пустой треп только раздражает!
Изя
2020-06-01 18:50:50
Вот и депутат обьявился , два месяца в самоизоляции была . Сколько людей уже умерло без ее внимания (((((
Николай
2020-06-01 18:42:48
Забыла добавить о расселении аварийного жилья и строительства спортивных объектов, а так же своё голосование по антинародным законам, "пенсионная реформа", один из них.
Изя
2020-06-01 19:24:28
Николай, ей же столько лет , а вы чего то говорите про нее . Собралсь депутаствовать вечно (((((
кир
2020-06-01 18:20:27
Когда уж вирус их сметёт?
Гость
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