Валентина Пивненко: Работа госкомиссии по Карелии придала необходимый импульс развитию региона

Заместитель председателя комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко оценила деятельность государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

Деятельность государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики придала импульс, необходимый для развития региона по разным направлениям – от экономики и здравоохранения до спорта и культуры, сообщила сегодня журналистам РИА Новости парламентарий.

Валентина Пивненко напомнила, что Государственная комиссия была образована указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития республики, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.

Комиссию возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В работе комиссии задействованы органы государственной власти Карелии, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных компаний и корпораций, а также организаций разных форм собственности.

"Карелии по-настоящему повезло в том плане, что республике уделяется такое большое внимание со стороны президента нашей страны и государственной комиссии, которая была создана по его указу. Задачей этой комиссии было сделать все возможное, чтобы потенциал республики: природный, экономический, интеллектуальный - был бы активно направлен на развитие республики, на обеспечение благополучия ее населения",- сказала РИА Новости Пивненко.

Депутат Госдумы перечислила основные результаты, которых удалось добиться к юбилею республики. Среди них – возобновление авиасообщения и строительство современного аэропорта, развитие Онежского судостроительно-судоремонтного завода, который сейчас имеет заказы на пять лет вперед, и "Петрозаводскмаша", получающего новые заказы под эгидой "Росатома".

Сейчас Карелия становится привлекательной для крупного бизнеса, отметила

Пивненко. Она, в частности, выделила проект по развитию Сегежского

целлюлозно-бумажного комбината, реализуемого АФК "Система" при поддержке госкомиссии.

"Там установлена новая бумагоделательная машина, уникальная по своим параметрам", - добавила депутат. "Хороший потенциал для развития имеет горнорудный комбинат "Карельский окатыш" компании "Северсталь" в районе Костомукши", - сказала Пивненко.

В настоящее время в Госдуме завершается работа над законопроектом о поддержке предпринимательства в Арктике, где будут отмечены все арктические районы Российской Федерации, а три карельских города: Костомукша, Калевала и Сегежа - законодательно попадут в Арктическую зону. "Это позволит интенсивно развивать в них предпринимательство", - пояснила Пивненко.