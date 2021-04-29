Валентина Пивненко: «В выборах участвовать не планировала»

В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко «не планировала», хотя ее там хотят «сохранить» — эксклюзивное интервью «Столицы на Онего» с депутатом.

— Я в Госдуму не собиралась, — ответила Валентина Пивненко. — Прежде всего, потому, что хорошо помню предвыборную кампанию 2016 года. Тогда против меня боролись даже те, кто стояли во главе Карелии. Уже на праймериз все главы местного самоуправления республики получили указание работать против меня. Один из руководителей Карелии приходил в Кремль и приводил своих кандидатов. Но ему сказали: нет, в Госдуму пойдет Пивненко. В то время и меня вызывали в Кремль и просили идти на выборы, а также настаивали, чтобы у меня был отдельный штаб. Так и было, чем, кстати, некоторые были недовольны.

И сейчас есть такие же недовольные, я знаю, кто это. Хочу их успокоить: участвовать в выборах в Госдуму я не планировала. Еще в прошлом году я сообщила об этом заместителю главы по региональной политике Владимиру Любарскому, а совсем недавно то же самое сказала Артуру Олеговичу Парфенчикову, когда он поинтересовался, буду ли я участвовать в выборах.

— В таком случае как вы можете объяснить, что разговоры о вашем участии в выборах по-прежнему не утихают и в последнее время даже усилились?

— Возможно, это происходит потому, что предполагающие такой вариант люди знают о хорошем отношении ко мне федерального центра, руководства «Единой России» и Государственной Думы. В подтверждение этого расскажу о состоявшемся 25 января нынешнего года в Госдуме заседании фракции «Единой России», возглавляемой Сергеем Неверовым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал буквально следующее: «Мы должны сохранить костяк в Госдуме, и мы должны сделать все, чтобы сохранить в ней Пивненко».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Валентины Пивненко «Столице на Онего».