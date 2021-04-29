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Валентина Пивненко: «В выборах участвовать не планировала»

Новости. Общество
09:40, 30 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко «не планировала», хотя ее там хотят «сохранить» — эксклюзивное интервью «Столицы на Онего» с депутатом.

— Я в Госдуму не собиралась, — ответила Валентина Пивненко. — Прежде всего, потому, что хорошо помню предвыборную кампанию 2016 года. Тогда против меня боролись даже те, кто стояли во главе Карелии. Уже на праймериз все главы местного самоуправления республики получили указание работать против меня. Один из руководителей Карелии приходил в Кремль и приводил своих кандидатов. Но ему сказали: нет, в Госдуму пойдет Пивненко. В то время и меня вызывали в Кремль и просили идти на выборы, а также настаивали, чтобы у меня был отдельный штаб. Так и было, чем, кстати, некоторые были недовольны.

И сейчас есть такие же недовольные, я знаю, кто это. Хочу их успокоить: участвовать в выборах в Госдуму я не планировала. Еще в прошлом году я сообщила об этом заместителю главы по региональной политике Владимиру Любарскому, а совсем недавно то же самое сказала Артуру Олеговичу Парфенчикову, когда он поинтересовался, буду ли я участвовать в выборах.  

— В таком случае как вы можете объяснить, что разговоры о вашем участии в выборах по-прежнему не утихают и в последнее время даже усилились?

— Возможно, это происходит потому, что предполагающие такой вариант люди знают о хорошем отношении ко мне федерального центра, руководства «Единой России» и Государственной Думы. В подтверждение этого расскажу о состоявшемся 25 января нынешнего года в Госдуме заседании фракции «Единой России», возглавляемой Сергеем Неверовым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал буквально следующее: «Мы должны сохранить костяк в Госдуме, и мы должны сделать все, чтобы сохранить в ней Пивненко».  

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Валентины Пивненко «Столице на Онего».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-04-30 11:26:53
Мрак! Про избирателей, хотя бы для приличия, можно было бы вспомнить. Ну шо ребяты? Конкретно ОЗВУЧЕНО : где начначают депутатов!
Вася
2021-04-30 10:37:57
Стремление к благополучию — идеал либералов, а для русских главное — «национальная гордость»
Егор Сидоров
2021-04-30 10:08:13
Разве 74 года это возраст? Посмотрите на нашу любимую 83-летнюю Валентину Терешкову. сколько бодрости, сколько позитива! Желаю нашей дорогой Валюше Пивненко еще много лет провести в Думе на благо жителей Карелии.
Негодяй
2021-04-30 11:33:29
Егор Сидоров, просвятите, пожалуйста, меня, моих родственников, знакомых, коллег по работе - что сделала эта дама для Карелии полезного, видимо об этом только посвященные знают, такие как Вы.
Саныч
2021-04-30 10:07:37
Сама скромность.
Off
2021-04-30 09:58:13
Обратите внимание , что вопрос о выдвижении решается ..не в партиях , не в обществе . Решается в Кремле . Пивненко предложили...... она неожиданно выиграла . А избиратели ? Зачем ? Им хватит разовой подачки ( пособия) .
кир
2021-04-30 10:13:07
Off, тебе чего, недоучке? Когда работать будешь? Сам живешь за счет мамы и чего-то тут проповедуешь, переросток. Не смеши моего кота.
Off
2021-04-30 10:19:47
кир, Почему у твоего кота нос поросячий и хвост с кисточкой ? :)
Off
2021-04-30 11:01:33
кир, еще соседи говорят , что от тебя...серой пахнет. ))
кир
2021-04-30 10:33:58
Off, сопли вытри, застрявший в детстве.
театральный критик
2021-04-30 09:58:01
Северные льготы довольны. Им хорошо при бабульке.
Leopol'd
2021-04-30 09:55:56
Закат ЕР?! Или вообще парламента в РФ?!
Дума и ЕР держатся на Пивненко!
Ведь "Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал буквально следующее: «Мы должны сохранить костяк в Госдуме, и мы должны сделать все, чтобы сохранить в ней Пивненко».".
кир
2021-04-30 09:47:48
Какая радость пришла нежданно, - замурлыкал кот. Весь день будет хорошее настроение.))
Изя
2021-04-30 09:57:18
Из одной с димоном команды )))))
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