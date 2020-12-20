Валентина Сукотова: "Докатились до ручки!"

Руководитель общественной организации "Заонежье" из Карелии назвала позорищем то, что сотрудники приютов, домов инвалидов и интернатов вынуждены выпрашивать подарки для ветеранов.

"С горечью я прочитала обращение от республиканского центра "Попечение" к гражданам с просьбой помочь в организации новогодних подарков для ветеранов: "Мы очень просим вас, если есть возможность и желание сделать доброе дело, пожалуйста, приносите ваши подарки в центр "Попечение"…". Уже звонят и просят подарки из районов. Куда там! Только в доме ветеранов 200 человек, а подарков на сегодняшний день всего 84. До районов ли тут! Сотрудники центра вынуждены продлить акцию до 30 декабря", - написала в социальных сетях руководитель карельской общественной организации "Заонежье" Валентина Сукотова.

Она назвала позорищем то, что сотрудники приютов, домов инвалидов, интернатов в условиях эпидемии коронавируса вынуждены, как нищие, ходить с протянутой рукой. "Помогите тому, кто в свое время, полуголодный и плохо одетый, восстановил страну для меня, для тебя, для Парфенчикова, для Бойченко, для министра Соколовой, для главы округа Мирошник! Все, докатились до ручки! Дальше ни плыть, ни ехать! Давайте уж мы, всем миром, поможем старикам, раз у нас такие главы, такие слуги народа, такие правозащитники", - призвала жителей Карелии Валентина Сукотова.

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