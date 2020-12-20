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Валентина Сукотова: "Докатились до ручки!"

Новости. Общество
11:50, 21 Декабря 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Руководитель общественной организации "Заонежье" из Карелии назвала позорищем то, что сотрудники приютов, домов инвалидов и интернатов вынуждены выпрашивать подарки для ветеранов.

"С горечью я прочитала обращение от республиканского центра "Попечение" к гражданам с просьбой помочь в организации новогодних подарков для ветеранов: "Мы очень просим вас, если есть возможность и желание сделать доброе дело, пожалуйста, приносите ваши подарки в центр "Попечение"…". Уже звонят и просят подарки из районов. Куда там! Только в доме ветеранов 200 человек, а подарков на сегодняшний день всего 84. До районов ли тут! Сотрудники центра вынуждены продлить акцию до 30 декабря", - написала в социальных сетях руководитель карельской общественной организации "Заонежье" Валентина Сукотова.

Она назвала позорищем то, что сотрудники приютов, домов инвалидов, интернатов в условиях эпидемии коронавируса вынуждены, как нищие, ходить с протянутой рукой. "Помогите тому, кто в свое время, полуголодный и плохо одетый, восстановил страну для меня, для тебя, для Парфенчикова, для Бойченко, для министра Соколовой, для главы округа Мирошник! Все, докатились до ручки! Дальше ни плыть, ни ехать! Давайте уж мы, всем миром, поможем старикам, раз у нас такие главы, такие слуги народа, такие правозащитники", - призвала жителей Карелии Валентина Сукотова.

Читайте подробнее в материале "Вспомнить нечего, кроме горя и непомерного труда".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-12-21 12:58:42
Педриотам самим не хватает на бутерброд с икрой и на коньяк с хамоном..а тут. Не до вас. Социопат, я правильно говорю?
Света
2020-12-21 12:55:35
Для нынешней власти нормально! Никто уже ничего не ждёт!
Андрей Поляков
2020-12-21 12:42:42
Лахта уже тут как тут: один типо "добрый" другой типо "злой".
User
2020-12-21 12:42:21
По новомодным понятиям, не докатились, а совершили прорыв... очередного дна. "Дальше ни плыть, ни ехать" - "мы здесь власть" уже давно, но отрицательно вставать с колен - это стабильно.
zanoza
2020-12-21 12:23:39
Это да, докатились! На каждый столб нацепили консоль, а до стариков ,инвалидов и др. мало защищённых слоёв населения дела никому нет! Лучше бутафорский концлагерь создадут чтобы потратить 2,8 млн. рублей в никуда.
Андрей Поляков
2020-12-21 12:39:30
zanoza, не покушайся на их скрепу
однозначно
2020-12-21 12:36:18
zanoza, визжать надо громче
valerun
2020-12-21 13:11:55
однозначно, а по делу слабо, что-то сказать,где Ваша власть?
stranger
2020-12-21 12:23:10
Глас вопиющей в пустыне безнравственности, вранья, подлости, стяжательства, паразитирующих структур.
Горожанин
2020-12-21 12:18:10
Вот бы куда потратить вместо концлагеря!!!
С удивлением узнал, что по мировым меркам того времени "промышленно развитой" наша страна стала только в 1950г.! Благодаря самоотверженному труду вот этих ветеранов.
кир
2020-12-21 12:31:06
Горожанин, не надо слёзы по ним лить. Они достойны только той жизни, в которой живут здесь и сейчас. Многим никто насильно водку в горло не лил. Недавний пример. Кандидату наук, имевшему пенсию и квартиру пришлось скитаться по приютам, пока не умер. Кто виноват? То-то и оно.
тетка
2020-12-21 12:48:58
кир, неблагодарный и продажный.
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