Валерий Шлямин: "Я вступал в партию не для того, чтобы делать карьеру"

Бывший карельский министр и торгпред России в Финляндии написал книгу "размышлений о пережитом"

В Петрозаводском государственном университете вечером 16 апреля прошла презентация книги бывшего министра экономического развития Карелии и торгового представителя России в Финляндии Валерия Шлямина "Записки экономического дипломата. Размышления о пережитом". Монография была подготовлена к печати в издательстве университета, где доктор экономических наук Шлямин является научным руководителем Института североевропейских исследований.

"Когда заканчивалась государственная служба, мне показалось, что надо как-то поделиться с молодежью и не только с молодежью, моими ровесниками тем, что происходило за последние 40 лет и для чего. Но не для того чтобы посмаковать эти события, а для того чтобы постараться понять, что мы возьмем в будущее в нашей стране, в нашей республике, в нашем университете. Что мы хотим? Какое общество создать? Как развиваться?", – рассказал собравшимся бывший торгпред.



На презентации. Фото: Валерий Поташов

Валерий Шлямин вспомнил на презентации о своем пути в экономическую дипломатию. В начале 90-х он участвовал в создании министерства внешних связей Карелии, которое способствовало привлечению в экономику республики первых в ее постсоветской истории иностранных инвесторов. По признанию Шлямина, поражений на этом пути было больше, чем побед.

В числе самых успешных инвестиционных проектов, которые удалось реализовать в Карелии за время существования министерства, бывший правительственный чиновник назвал открытие в Приладожье крупного лесопильного завода финского концерна Stora Enso, а одной из серьезных неудач – то, что в приграничном поселке Ляскеля так и не был построен целлюлозно-бумажный комбинат: австрийских партнеров испугал расстрел Белого дома осенью 1993 года.

Валерий Шлямин был одним из инициаторов создания еврорегиона "Карелия", и на этот проект даже обратило внимание руководство министерства иностранных дел России. В 2003 году карельскому министру предложили пост торгового представителя РФ в Финляндии, и Шлямин возглавлял российского торгпредство в Хельсинки почти полтора десятка лет – больше, чем кто-либо другой.



Валерий Шлямин. Фото: Валерий Поташов

При этом, как подчеркнул на презентации бывший министр, он никогда не стеснялся своего членства в Коммунистической партии Советского Союза и поста партийного руководителя в карельском городе Костомукша.

"Я вступал в партию не для того, чтобы делать карьеру, – сказал Шлямин. – 90% из тех, кто вступал тогда в партию, по определению не могли претендовать на какие-то командные высоты. Но в условиях советского общества если ты не занимаешь активную позицию, у тебя нет перспективы, и я нисколько не жалею, что я в рабочем городе избирался депутатом городского совета. В городе горняков и строителей меня избирали в горком партии – я этим просто горжусь и не собираюсь от этого актива отходить. Мне никакая партия больше не нужна. Я не склонен возвеличивать или рисовать в розовых красках КПСС – партия пережила трагедию, не тема нашей встречи обсуждать это, но свой партийный опыт я никогда не оставлю! Считаю, что это колоссальная школа. Такой системы селекции – отбора лучших кадров со студенческой скамьи, какая была в Советском Союзе, до сих пор нет. Мы пренебрегли этим опытом, и только сейчас «Единая Россия» и другие партии пытаются создавать партийные школы по опыту КПСС. Мы с водой выкинули ребенка – уникальный опыт работы с кадрами. Это не мешало нам взять с собой".