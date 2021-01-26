Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минтранс Карелии готовится принять от Минобороны РФ в собственность заброшенный военный аэродром 3
26.01.2021 15:20
Добыча металла, используемого в космической промышленности, планируется в Карелии с 2022 года 11
26.01.2021 14:31
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Новое
Сегодня 10:10
Принимать детей в первые классы в Петрозаводске будут по месту прописки 7
26.01.2021 13:47
Минздрав признал, что новые требования приведут к закрытию стоматологических клиник 3
26.01.2021 16:32

Валуев будет отдыхать в Карелии, пока Крым не подешевеет

Новости. Общество
07:00, 27 Января 2021
фото: Николай Валуев/"Брянские Новости"
Загрузка...

Брянский депутат Николай Валуев признался, что хотел бы приобрести домик в Крыму, однако цены его отпугивают.

"В Крыму нам гораздо больше хочется находиться, нежели в солнечной Испании, например, − ответил Валуев на вопрос одного и участников заочной конференции. − Я за границу практически не езжу. Иногда туда ездит Галя с сыном".

Как пишут "Брянские новости", по словам Валуева, цены продуктов в Крыму выше, чем в Испании. При всем том он мечтает о Крыме.

"Я и сам хочу в старости приезжать на юг и греть кости − старик и море. Но на сегодня вопросы оформления земли, вопросы строительства в Крыму настолько еще не урегулированы! И это стоит так дорого, что для меня вопрос пока не стоит. Мы поездили, посмотрели, у меня есть на примете места, которые нам понравились, но я понимаю, что, продав дом в Испании, я не смогу ничего подобного сделать в Крыму. Вот и все, поэтому буду отдыхать в Карелии с привычными мне комарами на рыбалке и охоте. И мечтать о Крыме − когда подешевеет".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-01-27 10:34:45
Раскатил, видишь ли, губу :) Дык а шо? Барину можно :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
20.01.2021, 19:10
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина"
20.01.2021, 17:09
Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Аналитика

Сегодня 10:15
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Сегодня 10:10
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 23
25.01.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»