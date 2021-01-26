Валуев будет отдыхать в Карелии, пока Крым не подешевеет

Брянский депутат Николай Валуев признался, что хотел бы приобрести домик в Крыму, однако цены его отпугивают.

"В Крыму нам гораздо больше хочется находиться, нежели в солнечной Испании, например, − ответил Валуев на вопрос одного и участников заочной конференции. − Я за границу практически не езжу. Иногда туда ездит Галя с сыном".

Как пишут "Брянские новости", по словам Валуева, цены продуктов в Крыму выше, чем в Испании. При всем том он мечтает о Крыме.

"Я и сам хочу в старости приезжать на юг и греть кости − старик и море. Но на сегодня вопросы оформления земли, вопросы строительства в Крыму настолько еще не урегулированы! И это стоит так дорого, что для меня вопрос пока не стоит. Мы поездили, посмотрели, у меня есть на примете места, которые нам понравились, но я понимаю, что, продав дом в Испании, я не смогу ничего подобного сделать в Крыму. Вот и все, поэтому буду отдыхать в Карелии с привычными мне комарами на рыбалке и охоте. И мечтать о Крыме − когда подешевеет".