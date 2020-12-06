Вандала, разгромившего памятник советским воинам в Карелии, отправили на исправительные работы

Нарушитель отработает 200 часов и возместит ущерб за повреждение трех мемориальных плит памятника советских воинов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель поселка Лахколампи признан виновным в повреждении объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия - памятников истории и культуры.

Судом установлено, что указанный гражданин в мае 2020 года разгуливая по поселку в состоянии алкогольного, изъял со штатного места и сбросил вниз по ступенькам три мемориальные плиты памятника «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Указанными действиями он причинил материальный ущерб на сумму более 29 тыс. рублей.

Подсудимый вину в совершении данного преступления признал полностью. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Кроме того, удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с нарушителя компенсации причиненного ущерба.