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Вандала, разгромившего памятник советским воинам в Карелии, отправили на исправительные работы

Новости. Общество
16:32, 07 Декабря 2020
фото: © Евгений Курсков/ТАСС
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Нарушитель отработает 200 часов и возместит ущерб за повреждение трех мемориальных плит памятника советских воинов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель поселка Лахколампи признан виновным в повреждении объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия - памятников истории и культуры.

Судом установлено, что указанный гражданин в мае 2020 года разгуливая по поселку в состоянии алкогольного, изъял со штатного места и сбросил вниз по ступенькам три мемориальные плиты памятника «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Указанными действиями он причинил материальный ущерб на сумму более 29 тыс. рублей.

Подсудимый вину в совершении данного преступления признал полностью. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Кроме того, удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с нарушителя компенсации причиненного ущерба.

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Комментарии

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Ткачев
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Почти тридцать лет оскотинивания дают свои плоды. Лишённые разума манкурты угрожают нашей свободе. Такое может происходить только там, где извратили и обесценили смысл и уроки народной победы над фашизмом. Где исказили общественное сознание. Где общество идёт ложным и неправильным путём. Аминь.
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