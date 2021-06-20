Вандалы испачкали детскую площадку и памятник битумом, которым заливают керны в Петрозаводске (ФОТО)

В Парке Победы детский городок и памятник измазали черной жижей.

Горожане пожаловались на состояние детской площадки на Голиковке. В Парке Победы часть элементов городка и памятник испачканы битутом, который дорожники заливают в керны.

«Уже по следам определили, что черная жижа взята из отверстий — залитых проб асфальта. Изуродован памятник, вся детская площадка. По отпечаткам видно, что это дети. Может есть доступ к камерам? Кто будет отмывать их „труд“», — пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ», где опубликовали фото площадки.

Ранее сообщалось, залитый в керны битум плавится на жаре и прилипает к обуви жителей Петрозаводска. Петрозаводчане оставляли в Сети фото испорченной обуви и возмущались работой дорожников.