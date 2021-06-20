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Вандалы испачкали детскую площадку и памятник битумом, которым заливают керны в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:33, 21 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в ПТЗ»

В Парке Победы детский городок и памятник измазали черной жижей.

Горожане пожаловались на состояние детской площадки на Голиковке. В Парке Победы часть элементов городка и памятник испачканы битутом, который дорожники заливают в керны.

 

«Уже по следам определили, что черная жижа взята из отверстий — залитых проб асфальта. Изуродован памятник, вся детская площадка. По отпечаткам видно, что это дети. Может есть доступ к камерам? Кто будет отмывать их „труд“», — пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ», где опубликовали фото площадки.

 

Ранее сообщалось, залитый в керны битум плавится на жаре и прилипает к обуви жителей Петрозаводска. Петрозаводчане оставляли в Сети фото испорченной обуви и возмущались работой дорожников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-21 11:18:06
Вот для этого ваша диаспора революцию сделала в 17 году.
Off
2021-06-21 11:07:21
Типичные повадки педриотиков . Нагадить ..и всю вину свалить на жиринят . Социопат ,я правильно говорю ? )))
Самуил
2021-06-21 11:02:35
Хто казав, шо "понедельник - день бездельник"? Поциент старший прапор новозначный отметился аж 7-ю(семью) башками: юнипер95, однозначно, наташка, Протестун, врунофф, Урбанист, театральный критик. "Мы хотим поцрекордам..." Походу поциента новозначного на выходные забирали. Недешёвое удовольствие. На такое одноразовую справку выписывают. Поди, возили к нотариусу, как вменяемый пiдмахнул док. на недвижимость. Зато таперича весь довольный, поди полторта схомячил. С лимонадом!
Leopol'd
2021-06-21 10:56:58
А может дорожники будут отмывать свои слабые материалы?!
30 - это жарко, но не настолько...
театральный критик
2021-06-21 10:37:10
Либерастня навальнят подстрекает в бессильной злобе.
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