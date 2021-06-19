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Залитый в керны битум плавится на жаре и прилипает к обуви жителей Петрозаводска

Новости. От читателей
13:16, 20 Июня 2021
фото: паблик "Горожанин"

Петрозаводчане пожаловались, что испортили обувь из-за кернов на дорогах в городе.

В паблике «Горожанин» петрозаводчане оставляют фото испорченной обуви и возмущаются работой дорожников, заделавших отверстия от кернов материалом, который плавится на солнце и прилипает к обуви.

«А это точно единственный вариант заделки дырок в асфальте?» - негодуют петрозаводчане.

Факты попадания в неприятную ситуацию отмечены на улице Гоголя, 30 и на Антикайнена, напротив дома №19.

Ранее экс-чиновница сообщала, что чуть не убилась, когда попала каблуком в дырку от керна.

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