Вандалы изрезали табличку на старом еврейском кладбище в Петрозаводске

Фото поврежденной информационной таблички опубликовали в одном из пабликов.

Как сообщили в паблике «Жесть Карелия», неизвестные изрезали информационную табличку Еврейского кладбища в Петрозаводске, расположенного в районе улицы Вольной на границе с Неглинским кладбищем.

«Люди, вы с своем уме? Не тревожьте мертвых независимо от веры: ни православных, ни католиков, ни буддистов, ни иудеев. Просто позорище какое-то, пещерный антисемитизм», — прокомментировали в источнике.

Фотографией поврежденной таблички поделился пользователь Владимир Гребнев.