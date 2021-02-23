Вандалы осквернили воинское захоронение в Карелии (ФОТО)

Неизвестные разорвали стенд с именами героев у мемориала, за которым ухаживают мотоциклисты Карелии.

В День защитника Отечества участники мотоклуба "Ночные волки" обнаружили испорченный стенд у мемориала в Медвежьегорском районе Карелии, расположенном на 619 км трассы "Санкт-Петербург - Мурманск".

Данное воинское захоронение закреплено за карельским отделением мотоклуба "Ночные Волки" с целью его благоустройства. Шестой год мотоциклисты облагораживают территорию, проводят ремонтные работы.

Так, в 2016 году мотоциклисты изготовили и установили у мемориала стенд с информацией о героях-лётчиках, чьи имена удалось восстановить и которые покоятся в братской могиле в двух километрах от Медвежьегорска.

И сегодня неизвестные злоумышленники осквернили память героев, разорвав полотно на стенде.

Президент мотоклуба Геннадий Мазов подал заявление в Медвежьегорский отдел полиции.



"Необходимо, чтобы вандалы знали, что осквернение мемориальных мест - это преступление. И виновные обязательно понесут ответственность за содеянное", - отметил Мазов.