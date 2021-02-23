Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ревнивая женщина в районе Карелии огрела соперницу кочергой по голове 4
23.02.2021 16:32
Глава Минздрава Карелии пожелал мужчинам беречь себя, чтобы сократить гендерный разрыв 2
23.02.2021 22:57
Магазин "ВкусВилл" в Петрозаводске предлагает продукты для здорового питания
Сегодня 10:35
Завтра водителей в Петрозаводске проверят на трезвость 5
23.02.2021 16:54
Песчаные бури Сахары окрасили снег в Финляндии в коричневый цвет 2
23.02.2021 21:40
Из-за болей, вызванных очками, женщина по ошибке уменьшила грудь 4
23.02.2021 19:40

Вандалы осквернили воинское захоронение в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:44, 24 Февраля 2021
фото: © читатель "Столицы на Онего"
Загрузка...

Неизвестные разорвали стенд с именами героев у мемориала, за которым ухаживают мотоциклисты Карелии.

В День защитника Отечества участники мотоклуба "Ночные волки" обнаружили испорченный стенд у мемориала в Медвежьегорском районе Карелии, расположенном на 619 км трассы "Санкт-Петербург - Мурманск".

Данное воинское захоронение закреплено за карельским отделением мотоклуба "Ночные Волки" с целью его благоустройства. Шестой год мотоциклисты облагораживают территорию, проводят ремонтные работы.

Так, в 2016 году мотоциклисты изготовили и установили у мемориала стенд с информацией о героях-лётчиках, чьи имена удалось восстановить и которые покоятся в братской могиле в двух километрах от Медвежьегорска.

И сегодня неизвестные злоумышленники осквернили память героев, разорвав полотно на стенде.

Президент мотоклуба Геннадий Мазов подал заявление в Медвежьегорский отдел полиции.

"Необходимо, чтобы вандалы знали, что осквернение мемориальных мест - это преступление. И виновные обязательно понесут ответственность за содеянное", - отметил Мазов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-24 15:20:55
Самобытные.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)
17.02.2021, 13:00
Ураганный ветер и сильные морозы надвигаются на Карелию
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
19.02.2021, 09:38
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»