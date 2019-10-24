Вандалы оставили без освещения сквер в одном из городов Карелии (ФОТО)

В Лахденпохье хулиганы вновь разбили и вывернули фонари в сквере Победителей.

В паблике "Лахденпохья – НАВСЕГДА" появились фото с разбитым сквером.

"Вчерашнее утро - 8 фонарей в сквере Победителей разбиты и поломаны. Когда ума нет, то его уже нет. Печально", - прокомментировали фото в паблике.

Ранее местные жители уже сокрушались по поводу последствий прогулов вандалов по городу. Тогда уличные фонари разбили и пытались вырвать из земли.