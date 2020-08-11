Вандалы "расстреляли камнями храм" в Карелии (ФОТО)

В поселке Ляскеля Питкярантского райрна Карелии неизвестные разбили окна в храме, который когда-то строили всем миром.

В паблике "Краеведы Ляскеля. Карелия." Сообщается, что неизвестные осквернили храм Иоана Предтечи в поселке.

"Чудовищный акт вандализма! 11 августа в деревянной церкви на горке были разбиты все окна. Вандалы постарались, делали это умышленно, окно за окном, расстреливали камнями храм", - сообщается в паблике поселка Ляскеля.

Авторы сообщения рассказали, что на место происшествия была вызвана полиция, которая начала проверку.

А сегодня церковь, которую когда-то строили всем миров, снова просит помощи.

"Приходится открывать сбор денег не на благоустройство, а на новые окна, кто сколько может", - написано в сообщении.

Напомним, ранее некая влюбленная пара испортила краской часовню XVIII века, расположенную в деревне Маньга Пряжинского района.