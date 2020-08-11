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Вандалы "расстреляли камнями храм" в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
14:00, 12 Августа 2020
фото: паблик "Краеведы Ляскеля. Карелия."
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В поселке Ляскеля Питкярантского райрна Карелии неизвестные разбили окна в храме, который когда-то строили всем миром.

В паблике "Краеведы Ляскеля. Карелия." Сообщается, что неизвестные осквернили храм Иоана Предтечи в поселке.

"Чудовищный акт вандализма! 11 августа в деревянной церкви на горке были разбиты все окна. Вандалы постарались, делали это умышленно, окно за окном, расстреливали камнями храм", - сообщается в паблике поселка Ляскеля.

Авторы сообщения рассказали, что на место происшествия была вызвана полиция, которая начала проверку.

А сегодня церковь, которую когда-то строили всем миров, снова просит помощи.

"Приходится открывать сбор денег не на благоустройство, а на новые окна, кто сколько может", - написано в сообщении.

Напомним, ранее некая влюбленная пара испортила краской часовню XVIII века, расположенную в деревне Маньга Пряжинского района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-08-12 15:50:35
Я не поклонник православия, но уверен, что историю надо беречь. Но вам, друзья, не кажется, что дикий вандализм, свойственный концу 90-х годов, возвращается с новой силой? Почему могу предположить. За это время выросло новое поколение, которому если прививали что-то - так это "военный патриотизм", суть которого наши дети воспринять не могут, кроме понятий превосходства силы на грани грубости. А научить их элементарным вещам: не бросать фантик, не пачкать то, что сделал нет ты - с детского сада - вместо "уроков мужества", абстрактной "борьбы за мир во всем мире" или хотя бы параллельно с ними, наша власть не удосужилась. Да ей это и не надо.
zanoza
2020-08-12 15:32:01
Вандализм стал нормой нашего времени и всё потому, что никто не борется с этим явлением,хотя убытки от вандализма не малые. Правоохранительным органам проще бороться с экстремистами, меньше хлопот.
кир
2020-08-12 14:38:54
Самобытные.
нетюлень
2020-08-12 15:46:38
Приблудные. Во всех смыслах слова.
новый
2020-08-12 14:37:47
Просто так ничего не бывает
Изя
2020-08-12 14:45:46
новый, проделки кремля , не иначе ))) :)
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