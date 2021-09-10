Вандалы разрушили в Карелии декорации к фильму "А зори здесь тихие…"

Участник съемок петрозаводчанин Дмитрий Беленихин рассказал о разрушенных декорациях к фильму "А зори здесь тихие…"

«Вот так печально выглядят сегодня декорации к фильму „А зори здесь тихие“, в котором мне довелось сняться несколько лет назад, — написал Дмитрий. — Банька разобрана на стройматериалы, казарма, в которой жили главные герои, разграблена и тупо разрушена вандалами, про остальное молчу».

По словам Беленихина, на месте съемок можно было организовать туробъект.

«Место здесь (Медвежьегорский район, поселок Падун) красивое, всё находится на окраине деревеньки, в нескольких минутах от федеральной трассы „Кола“, не нужно ничего никуда переносить, получать президентские гранты на сомнительные проекты, тратить деньги, что-то достраивать… Все добротно созданные киношниками декорации, уже со своей историей, были на готово оставлены карелам, которым надо было лишь грамотно распорядиться ими и пожинать плоды, но не смогли даже сохранить. Зато по местному телевидению постоянно слышим о миллиардных затратах на повышение туристической привлекательности Карелии. Стыдоба», — отметил участник съемок.