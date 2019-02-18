Вареную колбасу, сервелат и фарш сомнительного происхождения нашли в кафе Олонца

Мясная продукция без ветеринарных сопроводительных документов была обнаружена в одном из кафе Олонца, сообщили в управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, продукция животноводства на каждом этапе – от производства до реализации – должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами.

Так, 29 января госинспектор Управления Россельхознадзора провел внеплановую выездную проверку одного из кафе Олонца. В холодильной камере были обнаружены вареная колбаса, сервелат и фарш "Домашний" общим весом более 14 кг. Ветеринарные сопроводительные документы на эту продукцию отсутствовали.

Индивидуальный предприниматель устранила нарушение за время проведения проверки, сняв продукты с производства и утилизировав их.

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