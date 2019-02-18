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Новости. Общество
09:51, 18 Февраля 2019
фото: https://pixabay.com

Вареную колбасу, сервелат и фарш сомнительного происхождения нашли в кафе Олонца

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Мясная продукция без ветеринарных сопроводительных документов была обнаружена в одном из кафе Олонца, сообщили в управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, продукция животноводства на каждом этапе – от производства до реализации – должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами.

Так, 29 января госинспектор Управления Россельхознадзора провел внеплановую выездную проверку одного из кафе Олонца. В холодильной камере были обнаружены вареная колбаса, сервелат и фарш "Домашний" общим весом более 14 кг. Ветеринарные сопроводительные документы на эту продукцию отсутствовали.

Индивидуальный предприниматель устранила нарушение за время проведения проверки, сняв продукты с производства и утилизировав их.

Бизнесмена оштрафовали на 3 тыс. рублей.

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Комментарии

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кир
2019-02-18 11:24:10
Там бесплатно отдают продукты с истекающими сроками хранения. Здесь за бабло скармливают людям. Погранцы в доле.
User
2019-02-18 11:19:41
Пффф! Чего они там в Олонце сомнительного нашли, когда по всей стране сплошной фальсификат продают?!

"75% популярных в России колбас — фальсификат. Эти данные объявило общество защиты прав потребителей «Росконтроль». Многие производители используют знак ГОСТ, которому традиционно доверяют покупатели, но заявленные стандарты не соблюдают, заявляет организация.
«Росконтроль» исследовал 33 сорта варено-копченых и полукопченых колбас популярных производителей, 25 из них не соответствуют требованиям к качеству, сообщает организация.
В продуктах нашли дешевые заменители говядины и свинины — соевый и коллагеновый белок, мясо птицы и даже шкуру животных. Колбасы содержат крахмал, целлюлозу, влагоудерживающие вещества.
Подробнее на БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/304460"
Беня
2019-02-18 10:49:23
...погранцы видать пропустили....
Кто никого не ловит, тот никого и не пропускает.
Хотя, по большому счету, тщательно прожаренная колбаса, пусть даже с плодожёркой :) , абсолютно безопасна :) :)
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