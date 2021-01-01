Варикозную болезнь можно победить - медицина предлагает современные и эффективные методы лечения

Медицина предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен, один из них – эндовенозная лазерная коагуляция.
Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире. На сегодняшний день медицина предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен, один из них – эндовенозная лазерная коагуляция.
Подробнее читайте здесь в статье "Костная клиника: лазерная победа над варикозом".
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