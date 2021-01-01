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Варикозную болезнь можно победить - медицина предлагает современные и эффективные методы лечения

Новости. Общество
11:11, 02 Января 2021
фото: © Костная клиника
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Медицина предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен, один из них – эндовенозная лазерная коагуляция.

Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире. На сегодняшний день медицина предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен, один из них – эндовенозная лазерная коагуляция.

Подробнее читайте здесь в статье "Костная клиника: лазерная победа над варикозом".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2021-01-02 12:55:16
Медицина предлагает... собирать деньги и ехать за границу, т.к. у нас таких операций не делают или нет нужных лекарств. Зато зазнайство нашей медицины достигло небывалых высот.
Гость
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