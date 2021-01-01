Варикозную болезнь можно победить - медицина предлагает современные и эффективные методы лечения

Медицина предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен, один из них – эндовенозная лазерная коагуляция.

Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире. На сегодняшний день медицина предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен, один из них – эндовенозная лазерная коагуляция.

Подробнее читайте здесь в статье "Костная клиника: лазерная победа над варикозом".

Запись на консультацию по телефону 8 (8142) 59-90-03



"Костная клиника". Адрес: ул. Лизы Чайкиной, 5

Костная клиника cksp.ru

Клиники на Чайкиной клиникиначайкиной.рф

"ВКонтакте": vk.com/kostnaya.klinika

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

На правах рекламы

