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Вассерман предложил перенести заседания Госдумы на более позднее время, так как депутаты не высыпаются

Новости. Общество
20:30, 18 Октября 2021

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Депутат Госдумы публицист и телеведущий Анатолий Вассерман пожаловался на ранние заседания парламента, которые начинаются в 10.00.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил перенести начало заседаний нижней палаты парламента, потому что 10 утра — это слишком рано. Он добавил, что депутаты не могут выспаться и поэтому приезжают на работу сонными, пишет news.ru.

«Кошмар. В такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, всё никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время. Это было бы идеально для меня, да и для многих коллег. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет», — пожаловался Вассерман.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что VIII созыв состава Госдумы РФ должен унаследовать лучшие качества своих предшественников, тем более что работу депутатов по-прежнему будет организовывать Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в Госдуме появилась партия «Новые люди», которой только предстоит доказать свою работоспособность, в то время как от устоявшейся четвёрки фракций «стоит ожидать напряжённой борьбы». При этом Мухин подчеркнул, что председателем Думы останется Вячеслав Володин, который будет «жёстко» координировать работу депутатов.

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Комментарии

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stranger
2021-10-18 22:22:03
Предполагаю, надо реакцию Вассермана воспринимать, как положительную.
Изя
2021-10-18 21:17:00
Да и спал бы дома , раз обленился в корягу )))
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