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ВАЗ поставил кроссовер на два колеса в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:15, 25 Мая 2021

На Октябрьском проспекте произошло жесткое столкновение двух автомобилей.

В минувший понедельник, 24 мая, в 17.24 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московская произошло столкновение легкового автомобиля и кроссовера.

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23.05.2021 09:11

Как пишет «ДТП Петрозаводска и Карелии», транспортные средства двигались по Октябрьскому проспекту во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда кроссовер совершал левый поворот на улицу Московская, в это же время легковой автомобиль двигался в прямом направлении.

Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора, легковой автомобиль выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Транспортные средства получили механические повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

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