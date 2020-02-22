Важеозерскому монастырю в Карелии отметили 500 лет

В день памяти преподобных основателей обители Геннадия и Никифора, Важеозерскому Спасо-Преображенскому мужскому монастырю исполнилось 500 лет, сообщили в министерстве национальной и региональной политики республики.

По случаю юбилейной даты в Олонецком районе прошли торжественные богослужения. В торжествах принял участие глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. В начале мероприятия он вручил почетный знак "За вклад в развитие Республики Карелия" архимандриту Илариону, настоятелю Важеозерского монастыря.

"Ваша кропотливая работа по восстановлению обители оставляет неизгладимый след в сердцах после посещения этого исторического места. Пусть Важеозерская обитель процветает и остается одной из жемчужин Русского Севера!" – отметил Артур Парфенчиков.

Богатая история Важеозерского монастыря началась 500 лет назад с основания первого храма, деревянной церкви в честь Преображения Господня. В 1885 году в обители произошел пожар, уничтоживший все постройки, кроме каменной Всесвятской церкви, небольшого каменного дома и часовни. Монастырь был восстановлен только к 1892 году. В 1918 году обитель была закрыта, а имущество передано местному совхозу. В разные годы в её стенах располагались колония для несовершеннолетних, психиатрическая больница.

В 1991 году здесь возобновилась монашеская жизнь – монастырь был возрожден как женский, а через 20 лет вновь стал мужским. За это время были восстановлены Преображенский храм, колокольня, каменный зимний храм Всех Святых и надвратная церковь преподобного Иоанна Рыльского. 22 февраля 1998 года впервые за последние десятилетия была вновь совершена Божественная Литургия в храме Всех Святых, которая с того дня служится в монастыре ежедневно.

С мая 2003 года наместник монастыря – игумен Иларион. Сегодня в обители действует 4 храма. Возрожден скит, основанный в 1904 году в честь святителя Митрофана Воронежского, организовано собственное производство хлеба. Ежегодно монастырь посещают тысячи паломников из Республики Карелия, Ленинградской области и других регионов Северо-Запада России.

В 2020 году продолжатся работы по воскрешению исторического наследия монастыря: планируется написать иконостасы для летнего Преображенского и зимнего Всехсвятского храма, восстановить братский корпус. К юбилейной дате будет проведен ремонт 12-километрового подъезда к монастырю от федеральной трассы "Кола". Кроме того, скоро будет выпущена книга о монастыре, а также брошюры для гостей и паломников.