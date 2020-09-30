Важные законопроекты вступят в силу в октябре

Сразу несколько законопроектов, затрагивающих финансовые интересы физических и юридических лиц, вступают в силу в России в октябре.

Это следует из обзора изменений в законодательстве, подготовленном пресс-службой Госдумы.

Например, с 1 октября пенсии, пособия по безработице, пособия на детей с 3 до 7 лет и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карты "Мир".

Со 2 октября для получения выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которая предоставляется, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, россиянам нужно будет подать заявление.

С 19 октября будет упрощено заключение договора ОСАГО, а с 30 октября в заведениях общественного питания будут запрещены кальяны.

О других вступающих в силу законах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".