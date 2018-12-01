Важные инфраструктурные проекты пропали из программы развития Карелии

Из Федеральной целевой программы развития Карелии исключили реальные проекты, но оставили фантастические.

Прежде всего, обращает на себя внимание, что из перечня мероприятий ФЦП полностью исключены два наиважнейших проекта:

- Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в Петрозаводске, 0,8 км.;

- Строительство объектов инфраструктуры газоснабжения, увеличение мощности газовой инфраструктуры до 100 км распределительной уличной сети.

Исключение проекта реконструкции ул. Куйбышева вдвойне странно, так как до недавнего времени именно ему была отведена роль "визиточного" во всей системе подготовки к 100-летнему юбилею "карельской государственности". Очевидно, что реконструкция одной из центральных улиц республиканской столицы могла бы стать значимым этапом в развитии транспортной инфраструктуры Петрозаводска, действительно положительным начинанием, влияние которого проявлялось бы на протяжении десятилетий.

Отказ от строительства объектов инфраструктуры газоснабжения вызывает не меньшее количество вопросов. Особенно если принять во внимание, что в своё время в обоснование ФЦП была положена следующая оценка: "В качестве ключевых сдерживающих факторов социально-экономического развития региона определяются: монопрофильная отраслевая структура экономики с незначительным количеством эффективно работающих предприятий, (…) высокие издержки производства в условиях северной экономики – высокая энергоемкость, крайне низкий уровень газификации Республики Карелия – 6,6 процента (в среднем по Российской Федерации – 67,2 процента)".

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