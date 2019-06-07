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Новости. Общество
08:05, 07 Июня 2019
фото: "ВКонтакте"/Артур Парфенчиков

Вблизи острова Кижи планируют построить туркомплекс на 200 миллионов рублей

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Глава Карелии подписал соглашение между правительством республики и ООО "Группа компаний ТрансБалт" о сотрудничестве в целях реализации проекта "Открытые Кижи".

Об этом рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в "Вконтакте". По словам главы республики, проект предусматривает строительство туристического комплекса вблизи острова Кижи, который будет предлагать гостям различные направления: паломнический и событийный туризм, активный отдых, а также самостоятельный палаточный туризм и автокемпинг.

"Ориентировочно объем финансирования проекта составляет 200 млн рублей. "ГК ТрансБалт" выразил готовность привлечь собственные финансовые средства, создать условия для дополнительных рабочих мест и притока квалифицированных специалистов», - сообщил Артур Парфенчиков.

По мнению руководителя республики, проект "Открытые Кижи" непростой, завязан на завершение строительства автодороги до Оятовщины, но важный и должен быть реализован.

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Комментарии

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елпидифор
2019-06-07 09:54:13
Идея неплохая, но не лукавит ли губернатор, выдавая желаемое за действительное? О этом говорит фраза: "ориентировочно объем финансирования..." Это не договор, где все прописано. Скорее всего, это банальный протокол о намерениях, ни к чему не обязывающий. Если помните, сколько Ширшина таких наподписывала: взять хотя бы "Город солнца" в районе Песков с не то с индийцами, не то с индейцами.
Сеня
2019-06-07 09:17:08
Хм. А может в этом что то и есть . приехать на остров , пожить в нормальных условиях , отдохнуть на Онежском озере ( там такие красивые острова кругом и виды . Тем более в Кижах ( музее ) смотреть то особо и нечего . Не загадили бы только природу отдыхающие .
баян
2019-06-07 09:04:08
очередная компания которая будет высасывать с Кижей деньги,а в замен оставят горы мусора и разрухи.Опять двадцать пять?
Гость
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