Вблизи острова Кижи планируют построить туркомплекс на 200 миллионов рублей

Глава Карелии подписал соглашение между правительством республики и ООО "Группа компаний ТрансБалт" о сотрудничестве в целях реализации проекта "Открытые Кижи".

Об этом рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в "Вконтакте". По словам главы республики, проект предусматривает строительство туристического комплекса вблизи острова Кижи, который будет предлагать гостям различные направления: паломнический и событийный туризм, активный отдых, а также самостоятельный палаточный туризм и автокемпинг.

"Ориентировочно объем финансирования проекта составляет 200 млн рублей. "ГК ТрансБалт" выразил готовность привлечь собственные финансовые средства, создать условия для дополнительных рабочих мест и притока квалифицированных специалистов», - сообщил Артур Парфенчиков.

По мнению руководителя республики, проект "Открытые Кижи" непростой, завязан на завершение строительства автодороги до Оятовщины, но важный и должен быть реализован.