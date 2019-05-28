Вблизи станции Онежский в Петрозаводске перекроют ж/д переезд

Мэрия Петрозаводска просит водителей выбирать объездные пути следования, в связи с ремонтом ж/д переезда 29 мая.

С 12.20 до 15.20 в связи с производством ремонтных работ будет полностью перекрыто автомобильное движение через железнодорожный переезд на 393 км 7 пк станции Онежский.

Движение автобусов маршрута №5 в этот промежуток времени планируется организовать с разрывом, обеспечив подъезд пассажиров с обеих сторон от переезда и сохранив бесперебойную связь пассажирского транспортного сообщения с районом Птицефабрика.

Администрация города предупреждает водителей о связанных с ремонтными работами временных затруднениях движения и просит выбирать объездные пути следования.