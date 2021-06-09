За сутки два пожара уничтожили 10 га леса в Карелии

В среду, 9 июня, два лесных пожара вспыхнули в Сегежском и Беломорском районах, сообщили в Минприроды Карелии.

В Беломорском районе пожар ликвидировали на площади 0,01 га.

В Сегежском районе тушение пожара завершилось к утру сегодняшнего дня. Его площадь составила 9,7 га.

Предположительно, пожары возникли по вине людей.

При тушении лесных пожаров были задействованы силы «Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов».

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 26 лесных пожаров на общей площади 68 га.

Напомним, на территории Карелии действует особый противопожарный режим. Разведение костров запрещено.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.