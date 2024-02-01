Вдохновляющий праздник, посвященный способности преодолевать невзгоды, отмечается 2 февраля

И это не День сурка.

Ежегодно 2 февраля отмечается не только День сурка.

День освобождения легких (Lung Leavin’ Day) — особенный и вдохновляющий праздник, который отмечается в этот день каждый год. Он посвящен умению столкнуться с собственными страхами и отпустить их.

Как пишут в интернет-источниках, праздник имеет уникальную и трогательную историю.

Женщина по имени Хизер фон Сент-Джеймс пережила опасную для жизни борьбу с мезотелиомой, редкой и агрессивной формой рака. Левое легкое Хизер удалили, что в конечном итоге спасло ей жизнь. А непростой опыт превратился в праздник надежды, силы и способности преодолевать невзгоды.

В 2007 году, в первую годовщину операции, Хизер с семьей и друзьями отпраздновала так называемый «День освобождения легких», записывая свои страхи на тарелках и разбивая их. Этот символический акт освобождения стал ежегодной традицией.

Каждый может присоединиться к празднованию. Вот несколько способов:

— напишите свои страхи: возьмите лист бумаги и перечислите свои страхи, беспокойства или все, что вас сдерживает — от страха перед неизвестностью до давней травмы;

— сожгите страхи: отпустите негативные эмоции и переживания, предав лист бумаги огню;

— поделитесь своей историей: поделитесь своими историями о мужестве и стойкости с другими — это может быть битва за личное здоровье, смена работы или любое значимое событие в жизни, требующее силы и решимости;

— поддержите дело: рассмотрите возможность внесения пожертвований или волонтерства в организациях, которые поддерживают людей с проблемами здоровья или преодолевающих трудности;

— выразите благодарность: найдите минутку, чтобы выразить благодарность за дар жизни и силу противостоять трудностям.