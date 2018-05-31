Вдова Задорнова недовольна тем, что он ей оставил

Сатирик Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года, но разбирательства вокруг оставленного им завещания только-только начались.

Как оказалось, наследницами писателя и юмориста стали его первая супруга Велта Задорнова и его вдова Елена Бомбина, пишет uznayvse.

При этом, по словам знакомой Михаила, вторая супруга сатирика обижена на него. Дело в том, что в последние годы жизни Задорнов восстановил отношения с первой женой, а его отношения с Еленой, наоборот, ухудшились.

Вдове писателя осталось в наследство совместно нажитое имущество, в то время как Велте достались права на произведения сатирика. Тексты юмориста в будущем будут приносить ей постоянный доход, вот почему вдова Задорнова недовольна сложившейся ситуацией.

Кроме того, часть наследства получила дочь писателя Елена, а одному из друзей Задорнов оставил свою библиотеку в Риге.

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что перед смертью сатирик решил извиниться перед первой женой, которой причинил много боли. Женщина, по словам знакомой Михаила, простила его.