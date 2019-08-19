Вечер литовской культуры прошел в Петрозаводске

Петрозаводчане и гости города познакомились с шалтибарщаем и шакотисом, сообщает мэрия.

Знакомство с литовскими обычаями, музыкой, танцами и традиционными блюдами состоялось в Петрозаводске на очередном этапе фестивального движения. "Аромат национальной кухни" – это партнерский проект, реализуемый АНО "Ресурсный центр межнационального сотрудничества" при поддержке администрации городского округа и национальных общественных объединений Республики Карелия.



пресс-служба Администрации Петрозаводска

На вечере литовской культуры гости смогли отведать традиционные для этой страны блюда. Среди угощений особенно выделялись шалтибарщай и жемайчу блинай. Первое – это холодный литовский борщ, второе – традиционные для прибалтийской республики блинчики с мясом. Главным блюдом стал знаменитый торт шакотис. Его к этому мероприятию специально привезли из Литвы.