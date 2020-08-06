Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью

Инцидент произошел поздним вечером на Перевалке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

К росгвардейцам обратилась 49-летняя хозяйка квартиры. Женщина сдавала жилье в аренду, а когда пришла туда, увидела погром.

Как оказалось, к арендатору жилья, 19-летнему молодому человеку, в гости пришли друзья, чтобы поздравить его с днем рождения. Во время совместного распития алкоголя один из гостей начал внезапно буянить и крушить предметы интерьера в квартире. Молодой человек разбил окно, телевизор, оторвал карниз, сломал мебель.

Злоумышленник случайно порезал себе руки осколками разбитого стекла.

Дебошира передали врачам.

Инцидентом займется полиция.

Ранее посетителя бара в Петрозаводске избили до бессознательного состояния.