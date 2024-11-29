«Вечная Память!..» — уроженец Карелии погиб на спецоперации

Погиб Шалгуев Иван, уроженец Олонецкого района.

О гибели земляка сообщили в одном из местных пабликов Олонецкого района.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 ноября 2024 года в ходе СВО погиб наш родной любимый племянник, брат, дядя Шалгуев Иван Валентинович», — написали в источнике.

О дате прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

«Вечная и светлая память Герою!» — написали в комментариях пользователи сети.

Фото: Антонина Бояринова / ВК