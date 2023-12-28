«Вечная слава Героям!» — в Карелии простились с погибшими на СВО земляками

«Вечная слава Героям!» — добавили власти Сегежского района

Сегежа проводила в последний путь своих земляков. Об этом рассказали в официальном паблике района.

В пятницу, 29 декабря, сегежане простились с Романом Синицким и Владимиром Мининым, погибшими на специальной военной операции.



«Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей, которые отдали жизнь ради будущего нашей огромной Родины. Они — настоящие герои, которые навсегда останутся для нас примером мужества, отваги и верности своему долгу», — написали в сети.



«Вечная слава Героям!» — добавили власти Сегежского района.