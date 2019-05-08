Вечный огонь в Петрозаводске отремонтируют за 3 млн рублей

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Власти Карелии выделили 29 млн рублей на развитие объектов культуры, часть этой суммы будет потрачена на ремонт площадки у Вечного огня в Петрозаводске.
После принятия поправок в бюджет республики в районы будет направлено 29 млн рублей. Средства пойдут на выполнение работ в рамках госпрограммы "Развитие культуры", сообщает пресс-служба карельского правительства.
Планируется отремонтировать территорию у Вечного огня в Петрозаводске на 3 млн рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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