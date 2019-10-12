Ведущая "Доброго утра" ждет четвертого ребенка

Многодетная мама Ольга Ушакова поделилась с поклонниками счастливым известием: скоро ее семья увеличится.

Как пишет "СтарХит", 37-летняя Ольга Ушакова родила третьего ребенка полтора года назад. Тогда телеведущая неоднократно говорила о том, что рада вновь оказаться в роли матери. А сегодня стало известно, что Ольга и ее супруг решили не останавливаться на достигнутом. На странице в социальной сети Ушакова рассказала подписчикам, что вновь находится в интересном положении.

Ведущая "Доброго утра" опубликовала фотографию с супругом, который держится за ее выпирающий животик. В подписи к снимку Ольга поделилась, что, возможно, это не последняя ее беременность.

"Вот такие новости у нас, друзья. Хотя, для кого-то уже и не новости. Мы еще только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили", — рассказала Ушакова в микроблоге.

Поклонники Ольги пришли в восторг от последних событий в жизни телеведущей и поспешили поздравить Ушакову с будущим пополнением в семье.

Напомним, что Ольга вместе с мужем воспитывают троих дочерей. Две старшие девочки родились в предыдущем браке телеведущей, тем не менее это не помешало отчиму найти общий язык с детьми и стать их другом. Дарья и Ксения быстро сблизились с новым избранником матери и с радостью проводят с ним время.

О супруге Ушакова говорит немного, он не любит повышенное внимание со стороны журналистов и предпочитает оставаться в тени. Однако известно, что мужчина занимается ресторанным бизнесом. Телеведущая регулярно делится в Сети снимками с возлюбленным. По мнению подписчиков Ольги, это говорит о том, что сейчас ведущая "Доброго утра" по-настоящему счастлива в семейной жизни.