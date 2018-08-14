Ведущая Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз

Телеведущая Лера Кудрявцева в 47 лет во второй раз стала мамой.

Радостной новостью она поделилась в своём "Инстаграме", выложив т снимок с крошечной младенческой пяточкой. Ведущая проекта "Секрет на миллион" родила Игорю Макарову дочь.

Малышка появилась на свет в одной из подмосковных клиник. Сейчас мама и кроха, имя которой пока не известно, чувствуют себя хорошо.

Напомним, не так давно ещё находящаяся в положении Кудрявцева успела стать бабушкой — внука ей подарил её старший сын — 28-летний Жан Ленюк, передает "Лайф".