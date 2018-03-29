"Век-Фасадные технологии": 10 лет упешной работы

Петрозаводск гордится достижениями карельского производителя.

23 марта ООО "Век-Фасадные технологии" отметило свое десятилетие. Этот завод является первым в Карелии производителем светопрозрачный конструкций. Качественная продукция, собственное производство, штат квалифицированных специалистов позволяют реализовать проекты любой сложности! Вот лишь некоторые объекты компании, которыми гордится наш город:

Кадетский корпус в Петрозаводске имени Александра Невского

Национальная библиотека Республики Карелия

Жилые комплексы "Каскад", "Радужный", "Созвездие", "Панорама"

Гипермаркет "Лента" на пр. Комсомольском.

Магазин "Леруа Мерлен"

Карельский научный центр РАН

Гостиница "Северная"

Компания отпраздновала свой юбилей в кругу партнеров и представителей дилерской сети. Праздник был построен в формате интеллектуальной игры: веселые и серьезные вопросы, командный дух и азарт создавали отличное настроение на протяжении всего вечера.

В такой дружеской атмосфере коллектив "Век-Фасадные технологии" поделился своими достижениями за немалые 10 лет.

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