"Век-Фасадные технологии": 10 лет упешной работы

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Петрозаводск гордится достижениями карельского производителя.
23 марта ООО "Век-Фасадные технологии" отметило свое десятилетие. Этот завод является первым в Карелии производителем светопрозрачный конструкций. Качественная продукция, собственное производство, штат квалифицированных специалистов позволяют реализовать проекты любой сложности! Вот лишь некоторые объекты компании, которыми гордится наш город:
- Кадетский корпус в Петрозаводске имени Александра Невского
- Национальная библиотека Республики Карелия
- Жилые комплексы "Каскад", "Радужный", "Созвездие", "Панорама"
- Гипермаркет "Лента" на пр. Комсомольском.
- Магазин "Леруа Мерлен"
- Карельский научный центр РАН
- Гостиница "Северная"
Компания отпраздновала свой юбилей в кругу партнеров и представителей дилерской сети. Праздник был построен в формате интеллектуальной игры: веселые и серьезные вопросы, командный дух и азарт создавали отличное настроение на протяжении всего вечера.
В такой дружеской атмосфере коллектив "Век-Фасадные технологии" поделился своими достижениями за немалые 10 лет.
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