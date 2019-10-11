Велосипед стал легкой добычей 18-летнего злоумышленника в Петрозаводске

Юный петрозаводчанин украл велосипед из подъезда жилого дома, сообщили в МВД Карелии.

В УМВД России по Петрозаводску обратился 48-летний горожанин. Он заявил о краже велосипеда. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что двухколесный транспорт находился в подъезде. На нем было антикражное устройство. Однако для своего удобства хозяин спортинвентаря трос присоединил к батарее отопления, а потом накинул его на велосипедное сиденье. Таким образом, велосипед был в свободном доступе.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 18-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что сбыл похищенное за 800 рублей случайному покупателю, а денежные средства потратил на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.