Велосипед стал легкой добычей 18-летнего злоумышленника в Петрозаводске

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Юный петрозаводчанин украл велосипед из подъезда жилого дома, сообщили в МВД Карелии.
В УМВД России по Петрозаводску обратился 48-летний горожанин. Он заявил о краже велосипеда. Ущерб составил 3 тысячи рублей.
Полицейские выяснили, что двухколесный транспорт находился в подъезде. На нем было антикражное устройство. Однако для своего удобства хозяин спортинвентаря трос присоединил к батарее отопления, а потом накинул его на велосипедное сиденье. Таким образом, велосипед был в свободном доступе.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 18-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что сбыл похищенное за 800 рублей случайному покупателю, а денежные средства потратил на личные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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