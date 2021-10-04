Велосипедист, спешившийся на «зебре», был сбит автомобилем в Петрозаводске (ВИДЕО)

ГИБДД Карелии сообщила об обстоятельствах ДТП с участием велосипедиста и двух автомобилей на объездной дороге в Петрозаводске.

Как сообщалось ранее, авария произошла на пересечении с кольцевой развязкой в район Сулажгоры.

По данным ГИБДД, велосипедист шел пешком по пешеходному переходу, водитель иномарки затормозил, чтобы его пропустить, и в этот момент сзади в нее врезался автомобиль ВАЗ.

От удара иномарку отбросило на «зебру». В результате велосипед оказался под колесами автомобиля, а велосипедит получил травму. На месте ему была оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.

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