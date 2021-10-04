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Велосипедист, спешившийся на «зебре», был сбит автомобилем в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:34, 04 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

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ГИБДД Карелии сообщила об обстоятельствах ДТП с участием велосипедиста и двух автомобилей на объездной дороге в Петрозаводске.

Как сообщалось ранее, авария произошла на пересечении с кольцевой развязкой в район Сулажгоры.

По данным ГИБДД, велосипедист шел пешком по пешеходному переходу, водитель иномарки затормозил, чтобы его пропустить, и в этот момент сзади в нее врезался автомобиль ВАЗ.

От удара иномарку отбросило на «зебру». В результате велосипед оказался под колесами автомобиля, а велосипедит получил травму. На месте ему была оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.

Видео размещено в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтаке

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Комментарии

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Горожанин
2021-10-04 12:07:33
Аварий по невнимательности стало очень много. Привыкшие видеть окружающее "в клиповом" формате нынешние водители не в состоянии сосредоточиться на безопасности движения. Мозг не позволяет оторваться от телефона и пустого созерцания.
Лана Текучева
2021-10-04 11:48:14
Петрозадовцы жгут! :)
Гость
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