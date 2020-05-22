890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии за последние сутки выявлено 16 случаев коронавируса 8
Сегодня 08:48
Находчивый петрозаводчанин сбежал с заправки с 40 литрами бензина 1
Сегодня 14:35
В Петрозаводске появится еще один дом с "космическим" видом на Онежское озеро
Сегодня 16:32
В Петрозаводске откроется ковид-стационар для беременных и тех, кто нуждается в операции (ФОТО)
Сегодня 07:15

Велосипедист ущипнул модель за ягодицы

Новости. Вечерняя столица
19:40, 22 Мая 2020
фото: © instagram.com/liman_maria
Загрузка...

Российская модель Мария Лиман, которую карантин настиг во время учебы в Англии, пожаловалась на лондонских велосипедистов.

Звезда мужского журнала 18+ рассказала поклонникам в Instagram, что уже дважды становилась их "домогателей", пишет Teleprogramma.

Первый случай произошел вечером после занятий, когда Мария ждала такси. Девушка следила за машиной в приложении своего смартфона, когда мимо нее пролетел грабитель на велосипеде. Мужчина попытался выхватить телефон из рук россиянки, но промахнулся и вместо этого оторвал пуговицу на ее пиджаке. 

"Я гуляла спокойно вдоль Гайд-парка и велосипедист ущипнул меня за ягодицу. У меня просто был шок. Я считаю, что на улицах Лондона нужно быть очень осторожной", – отметила модель.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Руслан
2020-05-22 21:38:55
4 коммента , а пишет одно и тоже , из администрации рыло -бабуля - параноик и шизофреник .
Парфён , оглянись , с кем ты ????
однозначно
2020-05-22 21:35:44
А с другой стороны. Возраст бабёнок можно легко определить по комментариям : кому за сорокет, кому за полтос, а кому даже и с 9 до 11 в магазин ходить положено в трудное для страны время. Заноза, я правильно сказал ? Тетка не даст соврать.
Руслан
2020-05-22 21:45:47
Бабуля , ложись спать , хватит пьяной писать свои опусы , заканчивай уже десятками лет паразитировать в Столице на Онего .
Руслан
2020-05-22 21:30:53
Два коммента (grisha , Ткачев )-
- одно лицо за кадром , бабуля из администрации , параноик , сошедшая с ума .
Leopol'd
2020-05-22 21:08:12
Карелы в шоке!!!
новый
2020-05-22 21:06:21
Диаспора назначила ее моделью и звездой. Бывает.
Ткачев
2020-05-22 20:59:37
Все как у нас, да, Кир?
grisha
2020-05-22 20:00:35
А для чего ещё нужны такие Марии? Только для того, чтоб таки домогаться! Не для интеллектуальных же бесед!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции
15.05.2020, 09:14
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек

Аналитика

21.05.2020 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 3
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 43
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:58
Без политики
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 1
Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»