Велосипедист ущипнул модель за ягодицы

Российская модель Мария Лиман, которую карантин настиг во время учебы в Англии, пожаловалась на лондонских велосипедистов.

Звезда мужского журнала 18+ рассказала поклонникам в Instagram, что уже дважды становилась их "домогателей", пишет Teleprogramma.

Первый случай произошел вечером после занятий, когда Мария ждала такси. Девушка следила за машиной в приложении своего смартфона, когда мимо нее пролетел грабитель на велосипеде. Мужчина попытался выхватить телефон из рук россиянки, но промахнулся и вместо этого оторвал пуговицу на ее пиджаке.

"Я гуляла спокойно вдоль Гайд-парка и велосипедист ущипнул меня за ягодицу. У меня просто был шок. Я считаю, что на улицах Лондона нужно быть очень осторожной", – отметила модель.