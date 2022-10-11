Велосипедист врезался в автомобиль на пешеходном переходе в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Подросток на велосипеде попал в ДТП на перекрестке у ТРЦ «Макси».

В минувшее воскресенье, 16 октября, в 17.17 произошло ДТП на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке проспекта Ленина и улицы Андропова у ТРЦ «Макси». Подросток, не спешиваясь с велосипеда перед «зеброй», на полном ходу въехал в легковой автомобиль.

Судя по видео, размещенное подписчиком в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», велосипедист не пострадал. Автомобиль получил повреждения.

«Вот и пусть несут ответственность его родители, оплачивая ремонт автомобиля», - пишут в комментариях к видео.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, в Петрозаводске молодой водитель иномарки сбил велосипедиста.