Велосипедист врезался в автомобиль на пешеходном переходе в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Подросток на велосипеде попал в ДТП на перекрестке у ТРЦ «Макси».
В минувшее воскресенье, 16 октября, в 17.17 произошло ДТП на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке проспекта Ленина и улицы Андропова у ТРЦ «Макси». Подросток, не спешиваясь с велосипеда перед «зеброй», на полном ходу въехал в легковой автомобиль.
Судя по видео, размещенное подписчиком в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», велосипедист не пострадал. Автомобиль получил повреждения.
«Вот и пусть несут ответственность его родители, оплачивая ремонт автомобиля», - пишут в комментариях к видео.
Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».
Ранее сообщалось, в Петрозаводске молодой водитель иномарки сбил велосипедиста.
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