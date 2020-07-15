Велосипедист врезался в легковушку на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием велосипедиста и легкового автомобиля произошло накануне вечером на улице Сортавальская в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла накануне в 17 час. 21 мин. на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения улиц Сортавальская и Питкярантская на Кукковке.

Легковой автомобиль двигался по улице Сортавальская со стороны улицы Ровио. Велосипедист, двигаясь по проезжей части улицы Питкярантская, выехал на пешеходный переход, слева направо по ходу движения транспортного средства.

На пешеходном переходе велосипедист врезался в левый борт автомобиля.

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.