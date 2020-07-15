890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Чиновники решили продлить россиянам возраст молодости 12
15.07.2020 16:17
В четверг в Карелии пройдет дождь и похолодает
15.07.2020 17:00
Приставы Карелии рассказали, как обратиться к ним из дома
15.07.2020 18:00
В Петрозаводске заснувший в сауне клиент с "синим" лицом был отправлен росгвардейцами в больницу 1
15.07.2020 17:40
Врачи в Карелии не смогли спасти женщину, которую избил пьяный сын 1
15.07.2020 15:11
Еще 47 человек заболели коронавирусом в Карелии 1
Сегодня 08:48

Велосипедист врезался в легковушку на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:05, 16 Июля 2020
фото: кадр с видео
Загрузка...

ДТП с участием велосипедиста и легкового автомобиля произошло накануне вечером на улице Сортавальская в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла накануне в 17 час. 21 мин. на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения улиц Сортавальская и Питкярантская на Кукковке.

Легковой автомобиль двигался по улице Сортавальская со стороны улицы Ровио. Велосипедист, двигаясь по проезжей части улицы Питкярантская, выехал на пешеходный переход, слева направо по ходу движения транспортного средства.

На пешеходном переходе велосипедист врезался в левый борт автомобиля. 

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ангелина
2020-07-16 11:39:24
Велосипедисты на проезжей части у меня вообще вызывают противоречивые чувства, едут без должной экипировки, особенно на трассе, могут ехать по обочине навстречу, про пешеходные переходы - это вообще уму непостижимо, иногда так и хочется его догнать и стукнуть :) так ведь он не спешиваясь погнал по тротуару, разве ж догонишь... и детей тому же учат. Надо в школе ПДД тщательно преподавать
Борзов
2020-07-16 11:18:09
Велосипедисты носятся по тротуарам ,не замечая прохожих, сзади бесшумно подъезжают, козлы, так и хочется леща врезать!
Leopol'd
2020-07-16 10:42:08
За дело велосипедист получил. Еще и машину чинить будет.
nae
2020-07-16 09:39:13
Я б еще добавил велосипедисту.
бюджет
2020-07-16 09:34:28
Во всем виновата ГИБДД: обучать надо пешиков и лесопедистов. Вчера только малец, лет 12, на велике, на полном ходу, не смотря по сторонам.......Куда смотрит семья и школа?
Generalus87
2020-07-16 08:16:22
Вот это чучело! Такого я давно не видел
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 5
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 10
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»