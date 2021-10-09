Велосипедист взлетел в воздух после столкновения с машиной в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии велосипедист попал под колеса автомобиля, пострадавший госпитализирован.

ДТП произошло в субботу, девятого октября, в Петрозаводске на улице Мелентьевой.

Велосипедист и автомобилист двигались во встречных направлениях. Столкновение произошло, когда водитель машины совершил поворот с трассы во дворы и не уступил дорогу двигавшемуся навстречу велосипедисту. От удара велосипедист взлетел в воздух и упал.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, велосипедом управлял 37-летний мужчина. Он был госпитализирован в БСМП. За рулем автомобиля марки «KIA» находился 23-летний молодой человек.

Момент происшествия запечатлела камера наблюдения компании «Сампо.ру». Видео опубликовано в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».