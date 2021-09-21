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Венгерские сирени и шершавые вязы появились в одном из скверов Петрозаводска

Новости. Общество
18:20, 24 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Школьники, студенты и неравнодушные жители города высадили более трех десятков деревьев и кустарников в сквере на Зареке, сообщили в администрации города.

Вчера, 23 сентября, в Бородинском сквере на Зареке петрозаводская мэрия провела акцию по посадке деревьев и декоративных кустарников. На общественной территории появилось более трёх десятков молодых растений. В озеленении приняло участие около 40 человек, среди которых — специалисты комитета ЖКХ, ученики средней школы № 8 и Державинского лицея, студенты Лесотехнического техникума и экологического объединения Green Crew из ПетрГУ, а также неравнодушные горожане.

Жителей Зареки теперь будут радовать шесть черешчатых дубов, два шершавых вяза, две черёмухи Маака, три колючих голубых ели, пять мелколистных лип, десять калинолистных пузыреплодников и три венгерских сирени.

Сегодня, 24 сентября, в 16.00 пройдёт ещё одна акция. Возле городской детской поликлиники № 1 на Октябрьском проспекте (дом № 58) будет высажена живая изгородь из иволистных спирей. Принять участие в озеленении приглашают всех желающих. Необходимый инвентарь активным горожанам будет предоставлен. Кроме того, предварительно специалисты проведут традиционные мастер-классы по посадке растений и правильному уходу за ними.

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