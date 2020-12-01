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Вепсы готовы пожаловаться в ООН на лесозаготовку в Карелии

Новости. Общество
13:22, 02 Декабря 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В Шелтозерском вепсском сельском поселении возмущены передачей в аренду под заготовку древесины лесных участков на территории традиционного проживания коренного малочисленного народа России.

Не успели в Карелии забыть затяжное противостояние в Сунском бору, где жители небольшой деревни Кондопожского района встали на защиту от вырубки своего леса, как республиканские власти умудрились разжечь еще один социально-экологический конфликт – в Прионежье, на территории компактного проживания коренного малочисленного народа вепсов. Поводом послужила передача лесопромышленной компании "ДОК "Калевала" в долгосрочную аренду под заготовку древесины лесных участков в районе вепсских поселений, а узнали об этом вепсы только тогда, когда министерство природных ресурсов и экологии Карелии предложило главам этих поселений высказать свою позицию по отношению к сдаче в аренду леса в окрестностях исторических вепсских сел и деревень. 

Как отметила в своем ответном письме в карельское Минприроды глава Шелтозерского вепсского сельского поселения Ирина Сафонова, это муниципальное образование включено в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, который утвержден распоряжением федерального правительства от 8 мая 2009 года. По словам Сафоновой, совет поселения готов обратиться за помощью в Организацию объединенных наций, если заготовка древесины на территории муниципального образования все-таки начнется, поскольку в этом случае речь будет идти о нарушении международных обязательств России по защите прав коренных малочисленных народов на пользование и управление территорией их традиционного проживания.

Читайте подробнее в рубрике "Обществоведение".

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Комментарии

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Seven Gates
2020-12-02 14:00:01
Отстаивающие лес, и вообще выступающие за сохранение природы - настоящие люди. Не важно Вепсы или нет. Заготовку леса в окресностях поселений необходимо запретить!
zanoza
2020-12-02 13:52:26
Ужиком заползают ,однако. Кто в Минприроды допустил это безобразие не пора ли вмешаться правоохранительным органом, пока ещё не весь лес разбазарили.
ники
2020-12-02 14:14:49
zanoza, Уж не Щепин ли с Парфёном " мутят" , лес ?????????????
zanoza
2020-12-02 14:24:38
ники, скорее всего не без их участия.
Off
2020-12-02 13:44:54
Метрополия обдирает колонии .
ники
2020-12-02 13:41:49
Молодцы , иначе эти жулики -комерсы вместе с чинушами -жуликами растащут всё , детям оставить будет нечего.
однозначно
2020-12-02 13:39:23
Офигеть. Пора бы напомнить всем малочисленным якобы коренным народностям, что они в первую очередь граждане Российской Федерации, а уже потом со своими песнями, плясками и калитками.
миша
2020-12-02 14:07:28
однозначно, если ты лишен песен, плясок и калиток, то это не повод истерить.
David
2020-12-02 13:39:05
Так у вас же Шмаенник есть! Ей и жалуйтесь!
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