Вепсы готовы пожаловаться в ООН на лесозаготовку в Карелии

В Шелтозерском вепсском сельском поселении возмущены передачей в аренду под заготовку древесины лесных участков на территории традиционного проживания коренного малочисленного народа России.

Не успели в Карелии забыть затяжное противостояние в Сунском бору, где жители небольшой деревни Кондопожского района встали на защиту от вырубки своего леса, как республиканские власти умудрились разжечь еще один социально-экологический конфликт – в Прионежье, на территории компактного проживания коренного малочисленного народа вепсов. Поводом послужила передача лесопромышленной компании "ДОК "Калевала" в долгосрочную аренду под заготовку древесины лесных участков в районе вепсских поселений, а узнали об этом вепсы только тогда, когда министерство природных ресурсов и экологии Карелии предложило главам этих поселений высказать свою позицию по отношению к сдаче в аренду леса в окрестностях исторических вепсских сел и деревень.

Как отметила в своем ответном письме в карельское Минприроды глава Шелтозерского вепсского сельского поселения Ирина Сафонова, это муниципальное образование включено в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, который утвержден распоряжением федерального правительства от 8 мая 2009 года. По словам Сафоновой, совет поселения готов обратиться за помощью в Организацию объединенных наций, если заготовка древесины на территории муниципального образования все-таки начнется, поскольку в этом случае речь будет идти о нарушении международных обязательств России по защите прав коренных малочисленных народов на пользование и управление территорией их традиционного проживания.

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